Телеком и месторождения: что скупают иностранцы в Украине во время войны

Несмотря на войну, в этом году рынок M&A (слияния и поглощения) в Украине существенно вырос. Общая сумма сделок уже превысила $1,7 млрд, а количество даже выше, чем в некоторые годы до полномасштабного вторжения. При этом несколько сделок оказались знаковыми для нашего государства и в будущем помогут привлечь миллиардные инвестиции.

«За 11 месяцев этого года в Украине было заключено более 160 сделок M&A, а их общая стоимость оценивается более чем в $1,7 млрд», — рассказал основатель и управляющий партнер Capital Times Сергей Гончаревич.

Это значительно меньше, чем до войны: в 2021 году, по оценкам Capital Times, было заключено 205 сделок по слиянию и поглощению на общую сумму $2,5 млрд. Но нынешние показатели говорят о возобновлении рынка. Ведь за первый год полномасштабной войны было заключено только 106 соглашений M&A на общую сумму более $300 млн, в 2023 году их было 115 — около $500 млн.

За 11 месяцев этого года инвестиции в слияние и поглощение превышают общие показатели двух предыдущих лет. Более того, по количеству сделок этот год уже превзошел 2019 и 2020 годы, когда их было 144 и 124 соответственно.

Как объясняют в Capital Times, факторами, которые привели к росту количества сделок, стали, в частности, отложенный спрос и реализация договоренностей, которые были достигнуты еще до полномасштабного вторжения. Также следует учитывать, что сделки заключали преимущественно украинские компании, а доля трансграничных инвестиций составляла всего 21% — меньше, чем в предыдущие годы.

Оборонка и энергетика: самые активные сектора на рынке M&A

В этом году, как и в течение трех предыдущих, лидером по количеству соглашений был сектор ТМТ (технологии, медиа и телекоммуникации). На начало декабря на нем уже состоялось 69 сделок. Особенно здесь выделяется сектор MilTech — военной техники. На нем за последние 11 месяцев зафиксирована 21 сделка M&A.

«В предыдущие годы большого количества сделок на рынке MilTech не было. Сейчас появляются интересные объемные проекты по этому направлению. Растут тренды по локализации военного производства. Поэтому этим сектором стали интересоваться даже венчурные инвесторы», — рассказал Сергей Гончаревич.

При этом, как объясняют Capital Times, они фиксируют значительные соглашения в публичном секторе, но когда речь идет о военном производстве, то здесь очень много частных инвестиций, когда люди предоставляют средства своим знакомым, которые работают в оборонном направлении. Поэтому реальные инвестиции в сектор существенно больше, чем могут увидеть обозреватели рынка.

По мнению Гончаревича, сектор MilTech может стать одним из флагманских в привлечении инвестиций в Украину.

На втором месте, по количеству сделок слияний и поглощений, — энергетика и природные ресурсы. Здесь за год их было заключено 17, что больше вместе взятых за два предыдущих года, но все же меньше, по сравнению с 2021 годом. Стоит отметить небольшое количество сделок в альтернативной энергетике, при этом большой интерес инвесторов привлекали объекты приватизации и покупка компаний ради лицензий на использование месторождений.

Третье-четвертое места разделили секторы недвижимости и сельского хозяйства, где состоялось по 11 сделок. Для обоих направлений это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.

Важнейшие сделки

NJJ Capital покупает Lifecell и Датагруп-Volia

Даже при беглом обзоре рынка M&A эта сделка сразу привлекает внимание из-за своего масштаба. Представитель крупной тройки мобильных операторов Lifecell был куплен за $525 млн, а один из лидеров домашнего интернета и корпоративной связи — Датагруп-Volia — ориентировочно за $120−200 млн. Только эти две сделки превышают по стоимости все заключенные в Украине в прошлом году.

Покупателем выступила инвестиционная компания NJJ Capital, принадлежащая основателю крупной телекоммуникационной группы Европы iliad Ксавье Ниелю. Его компания контролирует троих мобильных операторов, работающих во Франции, Италии и Польше. Также она — заметный игрок на кабельном рынке Европы, а общее количество ее абонентов достигает почти 50 млн.

Появление крупного европейского игрока в Украине — не спонтанное решение или попытка скупить подешевевшие в условиях войны активы. Переговоры о покупке Lifecell начались еще в 2021 году, но с тех пор несколько раз останавливались и снова возобновлялись. Окончательно сделка по покупке была закрыта в сентябре этого года.

«Мы уверены, что наше историческое соглашение станет сигналом для других о том, что Украина предлагает привлекательные возможности, и время для инвестиций наступило», — прокомментировал приход на наш рынок Ксавье Ниель.

В том, что появление крупного европейского игрока во время войны имеет важное значение, убежден и Сергей Гончаревич. По его словам, когда за границей люди слышали об этой сделке, они начинали более позитивно смотреть на перспективы Украины и пытались не упустить потенциальные идеи для инвестиций в нашем государстве. Соответственно, это подтолкнуло активность международных фондов.

European Lithium покупает Европейский литий Украина

Об этой сделке отечественные СМИ писали гораздо меньше, но для экономики Украины она имеет чрезвычайное значение.

Австралийская компания European Lithium купила отечественную «Европейский литий Украина». Сходство названий двух компаний здесь неслучайно. Соглашение о сделке было заключено еще в 2021 году, после чего украинская компания изменила название, чтобы легче влиться в новую материнскую структуру. Раньше она называлась ООО «Петро-Консалтинг». Завершить сделку удалось только в начале этого года, когда ее согласовали регуляторы.

European Lithium — это публичная компания, акции которой торгуются во Франкфурте и на Австралийской бирже. С 2012 года она разрабатывает литиевое месторождение в Австрии и строит там обогатительную фабрику, среди ближайших планов — строительство завода по производству гидроксида лития в Саудовской Аравии.

Основной актив, который получает австралийская компания в Украине, — литиевое месторождение в Кировоградской области, которое, по предварительным оценкам, может оказаться одним из крупнейших в Европе. Планируемые инвестиции в его разработку достигают $1 млрд.

Этот шаг отвечает стратегии European Lithium по интеграции своих украинских проектов с флагманским проектом Wolfsberg в Австрии, целью которого является превращение компании в крупнейшего производителя гидроксида лития в Европе. Кроме того, эта покупка помогает уменьшить зависимость Европы от импорта лития из других континентов путем развития местной цепи поставки важных минералов.

Правда, на пути реализации проекта возникают трудности. Во-первых, право на добычу месторождения длительное время обжалуется в судах. Хотя австралийские инвесторы убеждены в своей правоте и урегулировании ситуации.

Кроме этого, неизвестно, насколько качественно месторождение в Кировоградской области. «Когда мы начнем разрабатывать участок, нам нужно будет много бурить и тестировать руду. Ибо в мире много литиесодержащей руды. Но следует убедиться, что украинскую руду можно обогатить для использования в батареях. Может оказаться, что ваш литий не подходит для батарей. В таком случае его можно использовать разве что для производства посуды», — рассказал глава правления European Lithium Тони Сейдж в интервью Forbes.

Предполагается, что за год горная компания инвестирует в участок $15−20 млн для проведения предварительной экспертизы, и если ее результаты окажутся положительными, это откроет путь для миллиардных инвестиций. А, может быть, привлечет внимание глобальных игроков к другим месторождениям в нашем государстве.

ОККО покупает Быстрицкое Инвест

Это соглашение интересное, с точки зрения диверсификации активов украинским бизнесом. Хотя здесь нужно уточнить, что инвестором выступает не сама сеть АЗС, а ее владелец — Виталий Антонов, купивший контрольную долю в ООО «Бистрицкое Инвест».

Ключевой актив этой компании — спецразрешение на добычу нефти и газа во Львовской области на территории площадью 16,5 кв. км. Предполагается, что там находятся запасы газа, конденсата и нефти.

Эксперты связывают эту инвестицию с попыткой владельца ОККО диверсифицировать бизнес, ведь топливный сектор приносит компании около 90% выручки, но показатели сектора сокращаются. Сумма инвестиций в газовое месторождение не объявляется, но, как сообщают в компании, в прошлом году ОККО инвестировала на $250 млн.

Среди весомых инвестиционных проектов компании, не связанных с топливным сектором, — начало строительства горного курорта GORO Mountain Resort во Львовской области. В течение 15 лет здесь планируется построить 41 лыжную трассу, 25 отелей на 5 500 номеров. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $1,5 млрд, из которых треть должна вложить сама компания, а остальное — привлечь от внешних инвесторов.

Большая приватизация

В этом году активировалось и государство с продажей собственных активов. Среди объектов, которые изменили владельцев, в первую очередь стоит отметить продажу Объединенной горно-химической компании, в которую входят Вольногорский и Иршанский комбинаты. Предприятие занимается добычей и обогащением титановых руд.

Компанию за $93 млн осенью этого года купила международная группа из Азербайджана — NEQSOL Holding. В Украине она уже владеет мобильным оператором Vodafone. Помимо средств, уплаченных в бюджет, покупатель обязан инвестировать 400 млн грн в модернизацию предприятий.

Читайте также: За два года малая приватизация пополнила бюджет Украины почти на 9,6 миллиарда гривен

Еще один заметный объект приватизации — гостиница «Украина» в центре Киева. Ее за $63 млн купила компания «Ола Файн», занимающаяся арендой недвижимости. Эта компания является дополнительным бизнесом Максима Криппы, владельца компании-разработчика видеоигр GSC Game World (студия, которая выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2) и киберспортивных команд NaVi. Его связывают с беттинговой компанией GGBet.

Что покупает украинский бизнес за границей

Кроме сделок в пределах Украины, стоит отметить и выход наших компаний на международные рынки. В условиях полномасштабной войны это стало элементом диверсификации бизнеса.

Так, отечественный производитель замороженных продуктов «Три медведя» купил польскую компанию Nordis, специализирующуюся на производстве мороженого и других замороженных продуктов, сообщает Forbes.

Важно, что производство Nordis находится недалеко от границы с Германией, также у компании большие складские помещения, что может помочь в продвижении продукции в ЕС. Эксперты оценивают эту сделку ориентировочно в $10 млн.

В конце прошлого года отечественная сеть гипермаркетов «Эпицентр» купила польское отделение магазинов спортивных товаров Intersport. Intersport — это крупный мировой игрок, в который входит 5 600 магазинов в 45 странах мира, а в разных государствах владельцы бренда могут отличаться. Украинский Intersport по-прежнему принадлежал Эпицентру, а теперь к нему присоединилось и польское отделение.

Отечественная фармацевтическая компания «Фармак» купила маркетинговые компании в Чехии, Словакии и Польше. Эти компании сотрудничают с крупнейшими аптечными сетями и ключевыми дистрибьюторами лекарственных средств для продвижения препаратов. Ожидается, что это упростит выход отечественных фармацевтов на местные рынки.

Читайте также: Румыния: почему одно из самых бедных государств ЕС ставят в пример Украине

Военные действия и сложная экономическая ситуация сдерживают более активный выход украинских компаний за границу. Но каждое появление на международных рынках может обеспечить синергию и сделать общую работу более эффективной.