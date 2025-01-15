Как спланировать свои финансовые цели и не допустить ошибок

Начало года — самое лучшее время, чтобы подвести итоги года и спланировать будущий, в том числе разобраться со своими финансовыми целями и приоритетами. Как это сделать правильно, чтобы планы действительно приносили положительные результаты, в колонке The page рассказал финансовый советник Brave capital Юрий Миленин. «Минфин» выбрал главное.

Типичные ошибки при планировании года

1. Успеть все и сразу. К примеру, 11 месяцев вы не обращали внимание на финансы, а в декабре хотите все догнать и иметь четкую картину. Не делайте все в последний момент. Распределяйте задачи равномерно в течение года, так как планирование в хаосе приводит к потерям.

2. Неопределенность в своих целях. Задавайте себе вопросы, чего вы хотите добиться, и фиксируйте ответы, чтобы лучше понимать свои потребности.

3. Отсутствие системного подхода. Если вы не находите времени для финансов и хаотично подходите к планированию, ожидать реализации ваших желаний и целей за счет денег не стоит. Здесь важна взаимоотдача: сначала я что-то делаю для этого, а затем получаю награду.

4. Нереалистичные цели. Часто люди ориентируются на грандиозные цели и желания, не учитывая свои подлинные возможности.

5. Следовать темам, которые не интересуют. Трудно поставить реалистичную цель и добиться ее, когда сфера не вызывает интереса. В таком случае, каждый шаг для ее реализации будет обузой и не будет приносить желаемого результата.

Как поставить реалистичные финансовые цели

Когда вы четко понимаете, чего хотите, это позволяет ставить реалистичные и достижимые цели. Существует три подхода к планированию: минимальный, норма и амбициозный. Чаще стоит держаться сценария нормы, но иногда полезно сознательно снижать его до минимума, чтобы легче было запустить процессы и начать двигаться вперед.

Определите свой фокус и выясните, какие сферы жизни нуждаются в вашем внимании в этом году: карьера, спорт, саморазвитие или другое. Часто при прописывании целей по сферам жизни становится ясно, что человек хочет развиваться и в других направлениях, связанных с финансами.

Рекомендую начать с двух-трех основных направлений, над которыми вы будете работать в следующем году, чтобы двигаться эффективно и легко. Ведь, чтобы совершить прорыв, необходимо иметь правильное состояние, которое позволит добиться успеха не только в финансах, но и в других сферах.

Как состояние влияет на результат

Идеального планирования не существует — ни один план не бывает реализован на 100%. Он может быть лучше или хуже, но самое важное в этом — это ваше состояние. Самое лучшее состояние для планирования — это уверенность. Когда вы уверенно подходите к этому процессу, вы более эффективно организовываете себе рабочее пространство, находите нужную информацию от коллег, семьи или других сфер своей жизни.

Еще один важный компонент — комфорт. Создайте его себе сами: выключите телефон, отключитесь от внешних факторов и сосредоточьтесь. Это состояние поможет вам качественно формулировать цели. Не ограничивайте себя во времени. Планирование — это процесс, требующий свободы и вдохновения. Когда вы позволяете себе углубляться в него, в потоке мыслей могут возникать неожиданные и глубокие идеи, которые станут основой ваших будущих достижений.

4 шага, чтобы запланировать финансовый год

1. Бюджет. Начните с базовых трат: аренда жилья, коммунальные услуги, продукты, обслуживание авто. Зафиксируйте их в бюджете и составьте минимальный финансовый план на год. После этого можно переходить к желаниям: хобби, улучшение качества жизни, обновление техники. Это поможет определить финансовые потребности и минимальный план на год.

2. Инвестиции. Если вы уже занимаетесь инвестициями или собираетесь это делать, планируйте свои доходы с их учетом. Важно иметь несколько источников дохода, которые обеспечивают финансовую устойчивость и уверенность в будущем. С увеличением капитала распределяйте расходы между активным и пассивным доходом. Такой подход поможет более уверенно стоять на ногах и снизит финансовые риски.

3. Доходы. Планирование доходов должно предшествовать расходам, ведь именно доходы определяют ваши финансовые возможности. Установите реалистичный лимит затрат и не превышайте его. Также важно закладывать рост доходов — проанализируйте потенциалы, как это можно сделать: самое время подумать о пересмотре компенсации на работе или проекте, новом источнике дохода или же создании пассивного источника поступления средств.

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4. Анализ доходов. Спросите себя: «Удовлетворен ли я своими доходами? Что могу улучшить?». Определите, какие навыки нужны для роста, и действуйте. Сильные доходы создают финансовый резерв, защищают от форс-мажоров и позволяют грамотно управлять расходами. Начинайте со своих доходов и возможностей, а не с желаний, во избежание ситуаций, когда нужно срочно искать пути покрытия финансовых потребностей.

Успехи в планировании формируют крепкий навык

Вера в планирование зависит от того, сколько побед вы одержали в своей жизни. Маркетинг и компании часто навязывают нам темп и образ жизни, который может быть нам не присущ. Поэтому важно работать с собой бережно, особенно когда навык планирования еще на этапе развития. Не стоит требовать от себя чрезмерного результата в начале. Чтобы планирование не вызывало стресса, сосредоточьтесь на ежедневных шагах, планируя финансовые и другие цели на день или неделю, и наблюдайте, как вы с ними взаимодействуете и чувствуете себя при этом.

Планирование — это навык взрослой личности, которая берет ответственность не только за себя, но и за своих близких и свою будущую жизнь. Это основа для достижения результатов, требующая терпения, понимания терминов и способности работать без остановок. Этот навык невозможно взять у кого-то — его нужно воспитывать в себе. Подходы других людей могут вдохновлять, но без понимания механизмов планирования и того, как строить капитал, они не принесут результата.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.