Как спланировать свои финансовые цели и не допустить ошибок

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 января 2025, 17:19 Читати українською

Как спланировать свои финансовые цели и не допустить ошибок

Начало года — самое лучшее время, чтобы подвести итоги года и спланировать будущий, в том числе разобраться со своими финансовыми целями и приоритетами. Как это сделать правильно, чтобы планы действительно приносили положительные результаты, в колонке The page рассказал финансовый советник Brave capital Юрий Миленин. «Минфин» выбрал главное.

Начало года – самое лучшее время, чтобы подвести итоги года и спланировать будущий, в том числе разобраться со своими финансовыми целями и приоритетами.

Типичные ошибки при планировании года

1. Успеть все и сразу. К примеру, 11 месяцев вы не обращали внимание на финансы, а в декабре хотите все догнать и иметь четкую картину. Не делайте все в последний момент. Распределяйте задачи равномерно в течение года, так как планирование в хаосе приводит к потерям.

2. Неопределенность в своих целях. Задавайте себе вопросы, чего вы хотите добиться, и фиксируйте ответы, чтобы лучше понимать свои потребности.

3. Отсутствие системного подхода. Если вы не находите времени для финансов и хаотично подходите к планированию, ожидать реализации ваших желаний и целей за счет денег не стоит. Здесь важна взаимоотдача: сначала я что-то делаю для этого, а затем получаю награду.

4. Нереалистичные цели. Часто люди ориентируются на грандиозные цели и желания, не учитывая свои подлинные возможности.

5. Следовать темам, которые не интересуют. Трудно поставить реалистичную цель и добиться ее, когда сфера не вызывает интереса. В таком случае, каждый шаг для ее реализации будет обузой и не будет приносить желаемого результата.

Как поставить реалистичные финансовые цели

Когда вы четко понимаете, чего хотите, это позволяет ставить реалистичные и достижимые цели. Существует три подхода к планированию: минимальный, норма и амбициозный. Чаще стоит держаться сценария нормы, но иногда полезно сознательно снижать его до минимума, чтобы легче было запустить процессы и начать двигаться вперед.

Определите свой фокус и выясните, какие сферы жизни нуждаются в вашем внимании в этом году: карьера, спорт, саморазвитие или другое. Часто при прописывании целей по сферам жизни становится ясно, что человек хочет развиваться и в других направлениях, связанных с финансами.

Рекомендую начать с двух-трех основных направлений, над которыми вы будете работать в следующем году, чтобы двигаться эффективно и легко. Ведь, чтобы совершить прорыв, необходимо иметь правильное состояние, которое позволит добиться успеха не только в финансах, но и в других сферах.

Как состояние влияет на результат

Идеального планирования не существует — ни один план не бывает реализован на 100%. Он может быть лучше или хуже, но самое важное в этом — это ваше состояние. Самое лучшее состояние для планирования — это уверенность. Когда вы уверенно подходите к этому процессу, вы более эффективно организовываете себе рабочее пространство, находите нужную информацию от коллег, семьи или других сфер своей жизни.

Еще один важный компонент — комфорт. Создайте его себе сами: выключите телефон, отключитесь от внешних факторов и сосредоточьтесь. Это состояние поможет вам качественно формулировать цели. Не ограничивайте себя во времени. Планирование — это процесс, требующий свободы и вдохновения. Когда вы позволяете себе углубляться в него, в потоке мыслей могут возникать неожиданные и глубокие идеи, которые станут основой ваших будущих достижений.

4 шага, чтобы запланировать финансовый год

1. Бюджет. Начните с базовых трат: аренда жилья, коммунальные услуги, продукты, обслуживание авто. Зафиксируйте их в бюджете и составьте минимальный финансовый план на год. После этого можно переходить к желаниям: хобби, улучшение качества жизни, обновление техники. Это поможет определить финансовые потребности и минимальный план на год.

2. Инвестиции. Если вы уже занимаетесь инвестициями или собираетесь это делать, планируйте свои доходы с их учетом. Важно иметь несколько источников дохода, которые обеспечивают финансовую устойчивость и уверенность в будущем. С увеличением капитала распределяйте расходы между активным и пассивным доходом. Такой подход поможет более уверенно стоять на ногах и снизит финансовые риски.

3. Доходы. Планирование доходов должно предшествовать расходам, ведь именно доходы определяют ваши финансовые возможности. Установите реалистичный лимит затрат и не превышайте его. Также важно закладывать рост доходов — проанализируйте потенциалы, как это можно сделать: самое время подумать о пересмотре компенсации на работе или проекте, новом источнике дохода или же создании пассивного источника поступления средств.

Читайте также: Моем тарелку после еды и высыпаемся: как научить свой мозг экономить и инвестировать

4. Анализ доходов. Спросите себя: «Удовлетворен ли я своими доходами? Что могу улучшить?». Определите, какие навыки нужны для роста, и действуйте. Сильные доходы создают финансовый резерв, защищают от форс-мажоров и позволяют грамотно управлять расходами. Начинайте со своих доходов и возможностей, а не с желаний, во избежание ситуаций, когда нужно срочно искать пути покрытия финансовых потребностей.

Успехи в планировании формируют крепкий навык

Вера в планирование зависит от того, сколько побед вы одержали в своей жизни. Маркетинг и компании часто навязывают нам темп и образ жизни, который может быть нам не присущ. Поэтому важно работать с собой бережно, особенно когда навык планирования еще на этапе развития. Не стоит требовать от себя чрезмерного результата в начале. Чтобы планирование не вызывало стресса, сосредоточьтесь на ежедневных шагах, планируя финансовые и другие цели на день или неделю, и наблюдайте, как вы с ними взаимодействуете и чувствуете себя при этом.

Планирование — это навык взрослой личности, которая берет ответственность не только за себя, но и за своих близких и свою будущую жизнь. Это основа для достижения результатов, требующая терпения, понимания терминов и способности работать без остановок. Этот навык невозможно взять у кого-то — его нужно воспитывать в себе. Подходы других людей могут вдохновлять, но без понимания механизмов планирования и того, как строить капитал, они не принесут результата.

Академия «Минфин»: Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами