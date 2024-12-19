Рекорды индексов: время для новых инвестиций или пересмотра стратегии

Фондовые индексы достигли рекордных максимумов, а результаты 2024 года вошли в пятерку самых лучших показателей с 1929 года. Ралли расширилось почти на весь рынок, однако аналитики предостерегают о вероятности масштабной коррекции и наступлении периода высокой волатильности. Как действовать инвесторам в этот период, рассказал «Минфину» инвестиционный эксперт Никита Гуппал.

Насколько позитивным является рост рынка

S&P 500 с начала 2024 года вырос на 28%, что является одним из самых лучших результатов за всю его историю. Рост фондового рынка подпитывается устойчивым рынком труда, ожиданиями фискальных стимулов и снижения налогов после победы Дональда Трампа. Кроме того, сильное влияние оказывают технологические инновации и ИИ, которые становятся движущей силой для многих секторов экономики. Ралли расширилось на циклические, защитные секторы и акции средней и малой капитализации, что подчеркивает широкую поддержку рынка.

Впрочем, не все участники рынка разделяют этот оптимизм. Высокие оценки акций приближаются к уровням, которые наблюдались в преддверии крушения доткомов в 2000 году. Аналитики сравнивают сложившуюся ситуацию с серединой 1990-х годов, когда длительный рост закончился масштабной коррекцией. Зависимость рынка от положительных ожиданий и риски волатильности вынуждают большинство инвесторов действовать осторожно.

Есть ли основания для опасений

Некоторые инвесторы и аналитики предостерегают быть более осмотрительными и не поддаваться эйфории роста. В частности, ключевым риском является перегрев рынка. Среди факторов, указывающих на это:

Высокие оценки акций. Текущий мультипликатор P/E для S&P 500 достиг уровня 30,3, при том что средний уровень за последние 30 лет — 16,8. Если брать общую модель оценки, можно говорить, что акции стали дорогими. Аналитики предупреждают, что столь высокие оценки создают уязвимость рынка даже к незначительным потрясениям.

Текущий мультипликатор P/E для S&P 500 достиг уровня 30,3, при том что средний уровень за последние 30 лет — 16,8. Если брать общую модель оценки, можно говорить, что акции стали дорогими. Аналитики предупреждают, что столь высокие оценки создают уязвимость рынка даже к незначительным потрясениям. Снижение прогнозов прибыли. Аналитики снизили ожидания прибыли на 2025 год на 0,5%, а прогнозируемые продажи — на 0,3%. Это отражает слабость в нескольких ключевых секторах — энергетика (-18%) и материалы (-6%).

Аналитики снизили ожидания прибыли на 2025 год на 0,5%, а прогнозируемые продажи — на 0,3%. Это отражает слабость в нескольких ключевых секторах — энергетика (-18%) и материалы (-6%). Неравномерность роста. Компании за пределами «Великолепной семерки» подверглись снижению ожидаемых прибылей на 5,5%, что подчеркивает концентрацию ралли в нескольких гигантах, как Nvidia и Tesla.

Компании за пределами «Великолепной семерки» подверглись снижению ожидаемых прибылей на 5,5%, что подчеркивает концентрацию ралли в нескольких гигантах, как Nvidia и Tesla. Сомнения по поводу ИИ. Аналитики сомневаются, что потребительский спрос оправдает масштабные инвестиции в инфраструктуру ИИ. В то же время компании, в частности, «Великолепная семерка» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla), не могут прекратить финансирование этих технологий.

Аналитики сомневаются, что потребительский спрос оправдает масштабные инвестиции в инфраструктуру ИИ. В то же время компании, в частности, «Великолепная семерка» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla), не могут прекратить финансирование этих технологий. Исторические параллели. Годы, подобные 2024 году, показывают, что после периодов многочисленных рекордов рынок нередко сталкивался с коррекцией. В 2017 году рынок рос, но уже в 2018-м упал на 6% из-за роста ставок и геополитической напряженности. После рекордов 2021 года рынок в 2022-м упал на 18%, когда пандемический рост закончился, а технический сектор начал замедляться.

Однако анализ прошлых лет показывает, что после периодов роста возможны как продолжение ралли, так и коррекция. Например, в 1964 и 1995 годах рынок рос дальше, а в 1965-м S&P 500 увеличился на 9%. В то же время в 1966 году (-13%) и 2018-м (-6%) после чрезмерного ралли происходили коррекции из-за завышенных оценок. Текущая ситуация также может привести к замедлению или падению из-за высоких уровней оценок.

Corporate Insider Buy/Sell Ratio

В декабре 2024 года Buy/Sell Ratio среди корпоративных инсайдеров снизился до 0,05 — одного из самых низких уровней за полтора десятилетия. Это свидетельствует о преимуществе продаж над покупкой среди тех, кто хорошо знает реальное положение дел в компаниях.

Подобные низкие показатели обычно характерны для перегретых рынков вблизи исторических максимумов. В это время инсайдеры часто фиксируют прибыль, ведь считают текущие цены завышенными. В кризисные периоды или при существенных коррекциях они более активно покупают акции, видя в этом долгосрочную возможность.

Для инвесторов поведение инсайдеров может быть дополнительным ориентиром: очень низкий Buy/Sell Ratio сигнализирует о необходимости осторожности и переоценки портфелей. Впрочем, ни один индикатор не дает гарантированных прогнозов, а сбалансированный подход состоит в сочетании этих наблюдений с другими фундаментальными и рыночными факторами.

Глобальные дисбалансы и роль США

Текущее преимущество США на мировых финансовых рынках вызывает беспокойство среди инвесторов. По состоянию на декабрь 2024 года американские компании занимают 67% индекса MSCI All-Country World Index, в то время как экономика США составляет всего 26,3% мирового ВВП. Кроме того, США привлекли $1 трлн иностранного капитала в долговые рынки, что в два раза превышает аналогичные показатели еврозоны.

Этот дисбаланс может дестабилизировать рынки: поток капитала в США ослабляет позиции других регионов и увеличивает риски валютных и экономических кризисов в мире. Вместе с тем аналитики UBS считают, что текущие оценки рынка оправданы, а его перспективы остаются оптимистичными. Эксперты прогнозируют, что глобальный рынок может войти в «новые безумные 20-е», подкрепленные политикой, что стимулирует развитие ИИ и восстановление экономики.

В структуре S&P 500 продолжает доминировать технологический сектор, который увеличил свою долю с 10% в 1990-х до 33% сегодня. BigTech-компании демонстрируют более высокие темпы роста доходов (+11% против 6% в других секторах) и маржинальность (+24% против 13%). Джон Столцфус, главный стратег Oppenheimer Asset Management, повысил прогноз для S&P 500 до 7 100 пунктов — на 17% выше текущего уровня.

Основным двигателем этого роста он называет влияние ИИ, которое будет способствовать всем 11 секторам экономики, чем повышает эффективность и качество обслуживания клиентов. Столцфус охарактеризовал внедрение ИИ, как исторический момент, и сравнил его влияние с прорывом, который автомобильная промышленность принесла в 1920-х годах.

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Насколько иррационален сейчас рынок

Даже перед лицом возможной рецессии полный выход из позиций может быть нецелесообразным. Открывать шорт-позиции сейчас достаточно рискованно, поскольку рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем инвестор может оставаться платежеспособным и противодействовать общему тренду.

Что интересно, если бы инвесторы ориентировались только на сигналы, предшествующие рецессии, то в 2023 году они могли бы закрыть все позиции и пропустить один из самых прибыльных периодов.

Однако кризисы — органическая часть рыночных циклов. На рынке всегда есть место, как для коррекций, так и для переломных моментов, предшествующих новым рекордам по индексам:

Коррекции на 10% и более происходят примерно каждые 2−3 года.

Медвежьи рынки (падение на 20% и более) встречаются в среднем каждые 7 лет.

Эти спады не означают, что все потеряно. После падения всегда наступает рост, а те, кто остаются на рынке, могут воспользоваться этими возможностями как нельзя лучше.

Как действовать инвесторам

При условии, что рыночное сообщество разделено на два противоположных лагеря — оптимистов и приверженцев максимальной осторожности, критически важно сохранять рациональный подход и сдерживать чрезмерные эмоции. Перед инвесторами встает ключевая задача: обезопасить портфель от возможных спадов и эффективно использовать возможности для получения прибыли. Прежде чем переходить к практическим решениям, целесообразно последовательно придерживаться основных принципов:

1. Защита портфеля. Опытные инвесторы могут использовать put-опционы для страхования позиций без продаж базового актива. Текущая низкая стоимость этих опционов делает их выгодным инструментом. Как и любое страхование, это требует отказа от части потенциальной прибыли в случае продолжения роста акций. Однако, в случае коррекции, инвесторы могут продать эти подорожавшие опционы и за полученные средства докупить базовые активы.

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2. Подготовка к коррекции. Накопление наличных денег дает возможность инвесторам усреднить позиции при падении цен, особенно учитывая, что некоторые брокеры насчитывают 3−5% годовых на остаток по счету. Этот вариант покрывает инфляцию в долларах США и является более выгодным, чем валютные депозиты в украинских банках. Коррекции часто открывают шанс купить активы по выгодной цене, поэтому лучше иметь свободные средства для усреднения, чем ждать возобновления цен после падения. Вот что говорит инвесторская математика, чтобы «выйти в ноль» после спада:

50% падение → требуется 100% рост,

60% падения → требуется 150% роста,

70% падения → требуется 233% роста,

80% падения → требуется 400% роста,

90% падение → требуется 900% роста,

95% падения → требуется 1 900% роста.

3. Долгосрочные стратегии. Если ваша цель — долгосрочное инвестирование, воспринимайте коррекции, как возможности для пополнения портфеля по лучшим ценам. Используйте модель DCA (Dollar Cost Averaging), которая помогает избежать эмоциональных ошибок и обеспечивает стабильность инвестиций. Также следует применить стратегию core-satellite, где основная часть портфеля («core») состоит из надежных и диверсифицированных активов, как индексные фонды или ETF. Это обеспечивает стабильность и снижает риски. Меньшую часть («satellite») можно инвестировать в более динамичные активы, такие как акции технологических компаний или отраслевые фонды. Этот подход гарантирует надежную основу и возможность использовать перспективные возможности для роста без чрезмерного риска.

Несмотря на возможные коррекции в 2025 году, долгосрочные перспективы рынка акций остаются положительными. История показывает, что после перегрева и спадов возникают новые возможности роста, особенно в инновационных секторах, как ИИ. У инвесторов, которые придерживаются сбалансированного подхода, диверсифицируют активы и применяют стратегию DCA, высокие шансы воспользоваться восстановлением.

Осторожные прогнозы от Vanguard, которые предполагали доходность на уровне 4−6%, оказались существенно заниженными: в 2023 году индекс S&P 500 вырос на 26,19%, а в 2024-м — на 27%. Этот разрыв между ожиданиями и реальностью подчеркивает ограниченность даже самых авторитетных оценок и подчеркивает непредсказуемость рынка. В таких условиях критически важно сохранять холодный разум, соблюдать собственную инвестиционную стратегию и избегать импульсивных шагов, которые могут привести к негативным последствиям.

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