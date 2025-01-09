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9 января 2025, 18:22 Читати українською

Почему доходность американских облигаций неожиданно пошла вверх

Проценты по американским трежерисам неожиданно для многих обозревателей начали повышаться, хотя действия регулятора должны были привести к обратному. Почему на рынке возникла такая ситуация, объяснил экономический эксперт Аналитического центра Объединенная Украина Алексей Кущ.

Проценты по американским трежерис неожиданно для многих обозревателей начали повышаться, хотя действия регулятора должны были привести к обратному.

Аномалия на рынке американских трежерисов продолжается. Доходность растет, а цена соответственно снижается. Однолетники — 4,2% на вторичном рынке. Двадцатилетки — почти 4,9%. Тридцатилетние — чуть меньше, несмотря на фактор времени — 4,8%.

Почему аномалия? Потому что рост доходности происходит на фоне снижения ставки ФРС и более мягкого тренда монетарной политики Федрезерва. По логике все должны ожидать роста цены на облигации и не распродавать свои портфели (теоретически завтра будет дороже).

Но это в теории. А на практике падение цены и рост доходности трежериса.

Подобная аномалия происходила и в сентябре-октябре 2024 года на стыке двух бюджетных лет. Но она могла быть объяснена привлечением новых долгов для закрытия бюджетирования, что часто приводит к росту доходности облигаций Минфина США.

Определенное влияние бюджетного фактора оказывает и сейчас в контексте формата временного бюджетирования.

Но все же, по этой тенденции есть некое негативное ожидание инвесторов по макрофину США в ближайшие годы. Хотя инверсии трежериса пока нет — это когда доходность длинных облигаций ниже, чем доходность коротких (обычно сравнивают 1 и 10 лет). А исходя из фактора времени и стоимости инвестиций во временном горизонте, что дольше — должно быть высокодоходным для компенсации рисков.

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Пока фактора инверсии нет — доходность коротких ниже длинных. Значит, нет и значительного риска рецессии экономики США, когда ставки падают и происходит инверсия трежериса.

Скорее всего, инвесторы начали закладывать в цену трежерис риск изменения долговой политики США.

Автор:
Кущ Алексей
финансовый аналитик, экономический эксперт Кущ Алексей
Аналитический центр "Объединенная Украина"
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