Почему доходность американских облигаций неожиданно пошла вверх

Проценты по американским трежерисам неожиданно для многих обозревателей начали повышаться, хотя действия регулятора должны были привести к обратному. Почему на рынке возникла такая ситуация, объяснил экономический эксперт Аналитического центра Объединенная Украина Алексей Кущ.

Аномалия на рынке американских трежерисов продолжается. Доходность растет, а цена соответственно снижается. Однолетники — 4,2% на вторичном рынке. Двадцатилетки — почти 4,9%. Тридцатилетние — чуть меньше, несмотря на фактор времени — 4,8%.

Почему аномалия? Потому что рост доходности происходит на фоне снижения ставки ФРС и более мягкого тренда монетарной политики Федрезерва. По логике все должны ожидать роста цены на облигации и не распродавать свои портфели (теоретически завтра будет дороже).

Но это в теории. А на практике падение цены и рост доходности трежериса.

Подобная аномалия происходила и в сентябре-октябре 2024 года на стыке двух бюджетных лет. Но она могла быть объяснена привлечением новых долгов для закрытия бюджетирования, что часто приводит к росту доходности облигаций Минфина США.

Определенное влияние бюджетного фактора оказывает и сейчас в контексте формата временного бюджетирования.

Но все же, по этой тенденции есть некое негативное ожидание инвесторов по макрофину США в ближайшие годы. Хотя инверсии трежериса пока нет — это когда доходность длинных облигаций ниже, чем доходность коротких (обычно сравнивают 1 и 10 лет). А исходя из фактора времени и стоимости инвестиций во временном горизонте, что дольше — должно быть высокодоходным для компенсации рисков.

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Пока фактора инверсии нет — доходность коротких ниже длинных. Значит, нет и значительного риска рецессии экономики США, когда ставки падают и происходит инверсия трежериса.

Скорее всего, инвесторы начали закладывать в цену трежерис риск изменения долговой политики США.