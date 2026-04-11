Курс доллара готовит сюрприз чего ждать украинцам в ближайшие дни

Не фоне урегулирования конфликта США и Ирана гривна сумела несколько укрепится относительно доллара. Способна ли продолжаться эта тенденция и какие курсы увидим в обменника в эти выходные, рассказывает «Минфин».

Главными драйверами на мировом и опосредованно на украинском валютном рынке на этой неделе были события на Ближнем Востоке. После очень жесткого ультиматума Президента США Дональда Трампа и не менее агрессивных ответов руководства Ирана 8 апреля все же восторжествовала более конструктивная логика «худого мира, который лучше доброй ссоры» и стороны военного конфликта пришли к очень хрупкому перемирию. Причем каждая из сторон заявила о «достижении победы».

Инвесторы всегда хотят верить в лучшее. И поэтому рынки с опаской, но поверили в то, что Ормузский пролив будет полностью разблокирован и мир избежит угрозы глобального скачка инфляции из-за высоких цен на нефть.

В результате, цены на нефтьё просели к уровням в $93- $95 за баррель, а цена на золото пошла вверх, так как перед инвесторами и спекулянтами замаячила возможная перспектива продолжения цикла снижения ставок Федрезервом, что всегда, работает в пользу подорожания «желтого металла».

График стоимости нефти BRENT в апреле 2026 года

График стоимости золота в апреле 2026 года

Среагировала на перспективы мира на Ближнем Востоке и пара евро/доллар — евровалюта стала укрепляться, а доллар несколько сдал свои позиции.

График пары евро/доллар

Но уже события 9−10 апреля с обстрелами Израилем территории Ливана, а также с так и не наступившей полной разблокировкой Ираном Ормузского пролива и новой агрессивной риторикой Президента США Дональда Трампа — все равно держат инвесторов в напряжении. Поэтому и котировки нефти, и цены на золото, а также и частично поведение пары евро/доллар сейчас стали полностью заложниками геополитики. Это делает все мировые рынки очень турбулентными и зависимыми именно от эмоций, а не от традиционного экономического прагматизма. И такая ситуация очень опасна для мировой экономики.

Для Украины даже «худой мир» и подобное развитие событий в войне США и Израиля против Ирана можно все же считать позитивным фактором. С одной стороны, это хотя бы частично снизило стоимость энергоносителей, что снижает риски очередного скачка инфляции. Также это опосредованно уменьшает и давление на курс гривны, так как импортеры бензина, дизтоплива и сжиженного газа будут тратить меньше валюты на покупку этих товаров за границей.

С другой стороны, даже временное решение проблемы на Ближнем Востоке пока возвращает внимание мировой общественности к войне россии против Украины.

В итоге, на этой неделе поведение украинского межбанка через призму мировых событий и при активной работе Нацбанка — как в зеркале отражало все геополитические, военные и экономические последствия возникновения хрупкого мира на Ближнем Востоке.

За период с 6 по 10 апреля безналичный доллар на торгах подешевел при продаже на 6 копеек со стартовых котировок понедельника 43,49 / 43,54 гривен до уровня 43,45/ 43,48 к концу торгов пятницы. А вот курс продажи евро резко вырос сразу на 78 копеек — с котировок в 50,1657 / 50,2146 гривен на утро 6 апреля до уровня в 50,9581/ 50,9803 к завершению торговой сессии 10-го числа. Это напрямую связано с мировым укреплением позиций евро относительно доллара с еще недавних уровней в 1,155 доллара за евро до теперешних 1,17.

После такого взлета котировок евро относительно доллара неизбежно последует коррекция, что делает сейчас покупку так сильно и ситуативно подорожавшего евро достаточно рискованной операцией как на межбанке, так и в обменниках.

А на наличном рынке вечером пятницы 10 апреля обменники финкомпаний продавали доллар по 43,60- 43,80 гривен, а евро по 51,05 — 51,30 гривен.

При этом, объем операций по системе Блумберг всю неделю находился в пределах от $226 млн до $259 млн. Такая статистика торгов говорит о некотором снижении интереса большинства игроков валютного рынка Украины к активной покупке валюты, что облегчает задачу максимального сглаживания котировок для НБУ. И это позитив в теперешней ситуации.

К негативу для гривны можно отнести опубликование ожидаемой большинством аналитиков новости о снижении ЗВР Украины до $52 млрд. Это последствие пробуксовывания получения нашей страной международной финансовой помощи от ЕС в рамках общего пакета на 90 млрд евро из-за блокировок Венгрией и нерешенных нашими депутатами вопросов по законам, согласованных ранее с МВФ. Свою лепту внесла и трата только за март $4,767 млрд резервов НБУ для поддержки курса гривны.

Динамика международных резервов

Валютные интервенции НБУ

На фоне очень хрупкой, но все же стабилизации мировых валютных рынков на новостях с Ближнего Востока, что в совокупности с другими факторами привело к некоторой стабилизации котировок доллара на украинском межбанке — несколько успокоились с покупкой валюты не только импортеры энергоносителей, но и население. И это хоть частично, но все же снизило психологическое и экономическое давление на курс гривны относительно американской валюты.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

На фоне ситуативного снижения спроса на валюту как со стороны бизнеса на межбанке, так и на стороны граждан на наличном рынке — в эти выходные владельцы большинства обменников проработают в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек и спредом по евро в пределах 20−40 копеек. Оптовые обменники будут выставлять спред по обоим валютам в пределах 15−20 копеек.

Учитывая, что в воскресенье 12 апреля православные граждане Украины будут отмечать Пасху, а это всегда увеличивает затраты населения на покупки к праздничному столу и часто стимулирует рост объемов сдаваемой валюты — часть обменников постарается на этом дополнительно заработать. Они будут пытаться занизить курс приема валюты в пределах 5−20 копеек на долларе и евро. Если это будет в данном регионе удаваться, то такая практика продолжится и в субботу, и в воскресенье.

Если же население не будет «вестись» на подобные «идеи» владельцев обменников — финансисты быстро будут возвращаться к среднерыночным ценникам покупки валюты для своего региона.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 11−12 апреля

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний, а также касс банков, работающих в эти субботу и воскресенье, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,20 до 43,45 гривен и продажа от 43,55 до 43,80 гривен.

Курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 50,30 до 50,80 гривен и продажа от 51,05 до 51,35 гривен.

Некоторые обменники в силу своих индивидуальных задач рассчитанные мною выше ценники по доллару и евро могут еще скорректировать на «плюс-минус» 5−10 копеек.