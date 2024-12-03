Корпоративные облигации: как заработать 26% годовых в гривне и до 8% — в долларе

Доходность корпоративных облигаций достигает 26% годовых в гривне и 8% — в долларах, что существенно превышает ставки по депозитам и ОВГЗ. Но найти такие бумаги сложно: многие потенциальные покупатели даже не знают об их существовании. «Минфин» разбирался, на облигациях каких компаний можно заработать больше всего, где их купить, и в чем плюсы и минусы для инвесторов таких активов.

Украинский рынок корпоративных облигаций переживает неоднозначные времена. После начала полномасштабной войны ни один из заметных эмитентов ценных бумаг не объявил о дефолте, все продолжили рассчитываться с инвесторами и только отдельные компании договорились с ними о реструктуризации.

Также в этом году было проведено несколько новых выпусков облигаций частными компаниями, в том числе несколько из них сделали это впервые.

Произошли положительные изменения в регулировании. Как рассказал «Минфину» руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла новое положение о выпуске корпоративных облигаций.

«Им внесено несколько новаций, которые облегчают выход на рынок новым эмитентам. К примеру, дается больше срока на подготовку отчетности эмитента, что важно для крупных компаний; все документы предоставляются теперь в электронном виде, значительное количество документов можно публиковать на собственном веб-сайте эмитента и т. д. », — объяснил он.

В то же время для подавляющего большинства частных инвесторов корпоративные облигации остаются без внимания. Да и значительное количество брокерских компаний, которые создали сервис покупки ОВГЗ в своих приложениях или через онлайн-кабинеты, не предоставляют такой возможности для покупки корпоративных облигаций.

«С каким-то постоянным перечнем по продаже корпоративных облигаций мы не стоим на рынке. Но если есть обращения от физических или юридических лиц о покупке или продаже корпоративных облигаций, мы их удовлетворяем», — рассказал «Минфину» руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко. Также нет корпоративных облигаций и в приложении ICU.

Редакции удалось отыскать только одного брокера, который предлагает своим клиентам купить корпоративные облигации онлайн в своем приложении и кабинете инвестора на сайте, — это И Г Универ .

Но для части эмитентов ценных бумаг такая ситуация — не проблема, поскольку они ориентируются в основном на покупателей-юридических лиц.

Облигации для крупных игроков

Эмитентов корпоративных облигаций можно поделить на две условные группы. Первые — ориентируются на продажу ценных бумаг юридическим лицам, вторые — более активно ищут покупателей среди частных инвесторов. Конечно, это не четкое распределение и кто угодно может купить любые бумаги, но такое разграничение можно сделать на основе стратегий, которые используют компании для продвижения своих бумаг.

«Для более крупных компаний с более низкими ставками, например, Новая Почта, NovaPay и Novus, спрос формируется в основном за счет юридических лиц и профессиональных инвесторов, которые осуществляют масштабные закупки», — уточнил «Минфину» президент И Г Универ Тарас Козак.

Среди юридических лиц, которые интересуются корпоративными облигациями, в основном инвестиционные фонды и НПФ, которым нужно проводить ребалансы своих портфелей, в соответствии с выбранными инвестиционными стратегиями и регуляционными нормами, отмечает Сергей Гончаренко.

Например, по словам финансового директора NOVA Петра Фокова, Новая почта проводит закрытые размещения облигаций среди заранее определенного в проспекте круга институциональных инвесторов. «У нас есть физические лица-владельцы облигаций, но их не так много, по сравнению с банками, страховыми, пенсионными фондами», — констатировал он.

В прошлом году Новая почта осуществила два выпуска облигаций, каждый в объеме по 800 млн грн. Доходность выпущенных тогда облигаций на 12 месяцев составила 24% годовых, а на 20 месяцев — 23% годовых.

Летом этого года компания провела еще два размещения, каждый объемом по 1 млрд грн, правда, уже со значительно более скромной доходностью — 17% и 16% годовых. Как сообщалось, по одному из этих выпусков Ощадбанк выкупил ценные бумаги сразу на 650 млн грн. Еще на 60 млн грн «затарились» бумагами негосударственные пенсионные фонды.

Необычные облигации в сентябре этого года представила сеть супермаркетов Novus. Впервые в Украине они гарантируются недвижимостью — помещениями магазинов в Киеве общей площадью более 10 тыс. кв.м.

Функции администратора и ипотекодержателя этих бумаг выполняет одна из юридических фирм, а в случае необходимости у компании будет право продать недвижимость для выплаты средств по облигациям. Сообщается, что оценочная стоимость недвижимости превышает общий выпуск ценных бумаг, осуществленный на 400 млн грн.

Такие гарантии позволили Novus снизить доходность своих облигаций — она составляет 15%.

Ценные бумаги Новой почты и Novus представлены на вторичном рынке. В частности, входят в список на фондовой бирже ПФТС. Поэтому купить их может любой желающий. Конечно, если его устроит доходность.

Кто ориентируется на физических лиц

Компании, которые более активно работают с розничными покупателями ценных бумаг, как правило, предлагают более высокую доходность.

Например, в феврале этого года на рынке корпоративных облигаций дебютировала !Fest Coffee Mission, выпустившая ценных бумаг на 100 млн грн. Доходность по ее облигациям в долларовом эквиваленте составляет 8%, а срок действия бумаг — 3 года (по желанию ежегодно инвестор может их продать эмитенту). Купон по бумагам выплачивается ежеквартально.

!Fest Coffee Mission входит в холдинг !FEST (известный сетью заведений общепита, среди которых Криївка, Львівська майстерня шоколаду, П’яна вишня, а также пивоварня Правда, издательство Старого Лева, магазины одежды Авіація Галичини и т.д). !Fest Coffee Mission — один из самых динамичных импортеров спешелти кофе в Европе. Среди партнеров компании около 200 ферм из Гватемалы, Эль Сальвадора, Гондураса, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии, Эфиопии, Руанды, Кении и других стран.

«Рынок спешелти кофе в Украине стремительно набирает обороты и все больше потребителей выбирают кофе ради качества и вкуса. Для удовлетворения постоянно растущего спроса, мы приняли решение привлечь дополнительные инвестиции, что позволит увеличить закупки кофе и популяризировать кофейную культуру в Украине», — рассказала «Минфину» CFO компании !Fest Coffee Mission Вероника Комлач.

О перспективах рынка в Украине говорит, например, тот факт, что за последние 5 лет импорт зеленых (необжаренных) зерен арабики ежегодно рос в среднем на 55%. Если на продажу зеленого кофе в Украине в 2013 году приходилось всего 11% кофейного рынка, то сейчас это уже 39%.

Особенность облигаций !Fest Coffee Mission в том, что они торгуются в гривне, но доходность привязана к доллару. То есть базовая доходность 8% годовых, но если курс гривны падает, доходность растет, чтобы компенсировать потери. Если же гривна будет укрепляться, или курс будет оставаться неизменным, то будут оставаться те же 8% годовых.

Как объясняют в компании, на момент выпуска ценных бумаг курс НБУ составлял 37,59 грн/$, а за год вырос на 10,05%. Поэтому ставка, по которой выплачивался купонный доход в апреле, составила 8,47%, в июле — 8,83%, а в октябре — 8,82%.

Основные покупатели этих облигаций — физические лица. В меньшем количестве, но с большими суммами, рассказывают в компании, их тоже покупают юридические лица. Купить бумаги на вторичном рынке можно, заключив соглашение с брокерской компанией, а дистанционно — зарегистрировавшись в кабинете на сайте И Г Универ .

Высокую доходность гривневых облигаций предлагает AccessFinance — группа компаний, которая работает на финансовом рынке и охватывает разные сферы — от потребительского кредитования до лизинга авто и недвижимости. Как рассказывает Тарас Козак, эта группа выпускает облигации своих ООО (Azurro, CardService, CreditService) в небольших объемах — по 10−15 млн грн и с доходностью ориентировочно 25−26% годовых.

Эти бумаги пользуются высоким спросом и когда появляются на рынке, их быстро раскупают. Уже сформирована очередь из желающих их купить.

Как объяснял основатель AccessFinance Дмитрий Богодухов, НПФ инвестируют в основном в крупные публичные выпуски облигаций от 100 млн грн. Такой значительный выпуск сделать более сложно, это потребует дополнительных затрат. Поэтому его компания сосредотачивается на меньших выпусках и предлагает их именно розничным покупателям.

Собственный метод продвижения облигаций среди физических лиц разработала компания NovaPay (небанковское финансовое учреждение, которое входит в группу компаний NOVA). Компания создала финансовое приложение и, среди других функций, предлагает клиентам купить в нем собственные корпоративные облигации. Сроки к погашению этих бумаг — от 1 месяца до года, а доходность — 10−18% — чем длиннее срок бумаг, тем выше доходность.

Как рассказали «Минфину» в компании, сначала основными инвесторами в ценные бумаги NovaPay были юридические лица — страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и т. д. Однако сейчас растет количество физических лиц, которые покупают их онлайн в мобильном приложении. На сегодняшний день облигации компании купили почти 3 тыс. украинцев.

Присутствуют на рынке также социальные Частные ветеранские облигации. Выпущенные «Ассоциацией предпринимателей-ветеранов АТО» и финансовой компанией «К2000», у них сравнительно незначительная доходность — 6%, однако средства от их размещения направляются на поддержку ветеранского бизнеса.

В этом году новый выпуск облигаций провела также лизинговая компания Эска Капитал. НКЦБФР согласовала эмиссию 19 ноября, объем выпуска ценных бумаг составляет 130 млн грн. Компания была активной на рынке облигаций до полномасштабного вторжения и целенаправленно привлекала частных инвесторов.

Купить бумаги можно было, в частности, через ее сайт. «Минфин» не нашел информации о том, какая доходность по новым бумагам, но в начале этого года облигации одного из предыдущих выпусков предлагались с эффективной доходностью (т.е. при условии реинвестирования купонных выплат) 23% годовых.

Плюсы и минусы корпоративных облигаций

Ключевое преимущество инвестиций в корпоративные облигации — это более высокая доходность, по сравнению с депозитами (в среднем 12,1% годовых в гривне и 1,26% в долларах) и часто даже с ОВГЗ (ориентировочно 15% и 4% соответственно).

Но из доходов от корпоративных облигаций взимаются налоги: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Так же облагаются проценты по депозитам, а вот из заработка по ОВГЗ налоги не взимаются.

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Кроме того, возврат средств по облигациям не гарантируется государством. Поэтому всегда существует риск потерять свои сбережения, если эмитент объявит дефолт. Поэтому в корпоративные облигации не следует вкладывать все свои сбережения, но их можно рассматривать, как элемент диверсификации портфеля, повышающий общую доходность. Собственно, схожую стратегию традиционно используют инвесткомпании и НПФ.