Консервативная стратегия: какие наиболее дивидендные сектора экономики

Неопределенность в геополитической ситуации и новая политика администрации США снова склоняют инвесторов к более осторожному подходу в инвестировании. Стабильные активы, генерирующие надежные денежные потоки, становятся приоритетом в условиях повышенной волатильности. Эксперты Blackshield Capital рассказали , какие дивидендные акции сейчас генерируют самые большие прибыли и могут заинтересовать инвесторов.

Согласно данным BMO Capital, акции обычно демонстрируют более слабую динамику на третьем году «бычьего» рынка по сравнению с первыми двумя годами. Это может быть особенно актуально в 2025 году после рыночного роста в 2023 и 2024 годах.

В таких условиях все большее внимание приобретают дивидендные акции, которые отличаются стабильностью и сильными фундаментальными показателями. Они не только снижают волатильность портфеля, но и обеспечивают ликвидность, что важно для инвесторов в условиях экономической неопределенности.

Дивидендная доходность индекса S&P 500 в 2024 году составила 1,3%, что является одним из самых низких уровней в истории. Однако прогнозируется, что в 2025 году этот показатель достигнет 1,4%, а в 2026 году — 1,5%. Хотя такие уровни далеки от исторического максимума, они уже приближаются к типовой норме в диапазоне 1,47%-2,03%, что свидетельствует о постепенном восстановлении.

Секторы, приносящие самые высокие дивиденды, объединял высокий уровень денежных средств на балансах предприятий. По состоянию на сегодняшний день, прочная экономика США, пока единственная в мире, превысившая уровень экономики до пандемии, способствует росту прибылей компаний. Это обеспечивает рекордный объем денежных средств на их балансах, что может повлечь за собой активизацию выкупа акций компаниями, тем самым повышая показатели как EPS. Для дивидендных акций это позволяет компаниям дополнительно увеличить размер дивидендов.

Исторически высокий уровень денежных средств характерен для компаний с выше средней операционной маржинальностью, работающих в секторах со значительным государственным регулированием. Спрос на их продукцию обычно неэластичен, то есть остается стабильным вне зависимости от изменений цен.

Какие критерии следует учитывать при рассмотрении дивидендных акций?

Дивидендная доходность. К примеру, часто слишком высокая доходность по сравнению с конкурентами или более широким рынком может подавать противоречивые сигналы. Это объясняется тем, что доходность определяется соотношением годовых дивидендных выплат к текущей цене акции. Если доходность растет именно из-за падения цены акции, а не роста доходов и, соответственно, дивидендных выплат компании, это может сигнализировать о внутренних проблемах бизнеса. Такая ситуация часто свидетельствует о риске сокращения дивидендов в будущем.

Рост дивидендных выплат. История стабильного роста дивидендных выплат также играет одну из ключевых ролей в выборе акций. Фактор постоянства выплат (в разные промежутки экономического цикла) свидетельствует о фундаментальной стабильности и снижает риск внезапного прекращения выплат дивидендов.

Общая финансовая устойчивость. Не менее важен учет фундаментальных показателей компании. Компании, имеющие низкий уровень долговой нагрузки чаще оказываются стабильными в выплате дивидендов, поскольку при наличии кризисной ситуации компания заплатит своим кредиторам раньше, чем выплатит дивиденды. Другим фактором является стабильность генерирования потоков денежных средств, необходимый уровень CAPEX для роста бизнеса и объем ликвидных активов на балансе.

Учитывая последний фактор, секторы, обычно характеризующиеся высокими дивидендными доходностями — такие как Utilities и Real Estate, в связи с высокой долговой нагрузкой, являются не лучшим выбором в консервативных стратегиях, поскольку они часто характеризуются менее устойчивыми финансовыми показателями. Utilities направляют значительные ресурсы на долгосрочные инфраструктурные проекты, обычно финансируя их через долговые инструменты.

В секторе недвижимости компании часто имеют высокий уровень соотношения заемных и собственных средств. Поскольку объекты недвижимости являются неликвидными активами, в случае макроэкономической нестабильности или повышения процентных ставок такие компании сталкиваются с серьезными финансовыми рисками, включая сокращение доступа к капиталу.

Energy

Энергетика является перспективным сектором не только с точки зрения растущих потребностей в промышленности — мировой спрос на электроэнергию вырос на 4% в этом году, по сравнению с 2023, но и в контексте дивидендов. Средняя 12-месячная дивидендная доходность акций энергетических компаний у S&P 500 составляет 3,6%.

Наивысшую дивидендную доходность у компаний, сосредоточенных на добыче нефти и газа — 4,92%. Именно в этом секторе работает наибольшее количество обществ с ограниченной ответственностью (MLP) — публичных компаний со специальной системой налогообложения.

Во-первых, благодаря своей структуре, где акционеры рассматриваются как партнеры, инвесторы избегают двойного налогообложения, характерного для корпоративных дивидендов, облагаемых на корпоративном уровне, а затем как доход акционеров.

Во-вторых, 80% выплат MLP считаются необлагаемым налогом капиталом, а не обычным доходом, уменьшающим налоги. Благодаря этим налоговым преимуществам, MLP выплачивают гораздо большие суммы дивидендов своим акционерам.

В-третьих, MLP защищены от ценовых колебаний благодаря тому, что контракты оплачиваются на основе количества перемещенного по трубам топлива, а не цены на нефть/газ, на которую влияет ряд экономических факторов.

Healthcare (Pharmaceuticals)

Healthcare не часто рассматривается как дивидендная отрасль, хотя и демонстрирует стойкость к рецессии. Динамика данного сектора часто зависит от истечения срока действия патентов, внедрения новых регуляторных норм и общей эффективности производственных процессов. Впрочем, отдельный сегмент Pharmaceuticals имеет высокие дивиденды (3,67% дивидендная доходность), по сравнению с общим сектором Healthcare (1,63%).

Он сочетает стабильность дивидендных выплат, обусловленную жестким государственным регулированием, с высоким уровнем инновационности: значительная доля затрат направляется на исследования и разработки (R&D), что свидетельствует о перспективном развитии отрасли и ее технологическом росте.

Consumer Staples

Сектор Consumer Staples играет ключевую роль в защитных инвестиционных стратегиях и демонстрирует стабильную эффективность на всех этапах бизнес-цикла.

По дивидендам этот сектор обычно превышает среднюю доходность индекса S&P 500, удерживая лидерство с 2013 года. Постоянный спрос на основные товары обеспечивает компаниям высокий уровень дивидендных выплат: средняя 12-месячная дивидендная доходность в секторе составляет 3,60%, причем самые высокие показатели имеют табачные компании — 5,19%.

Впрочем, отдельного внимания, благодаря своей узнаваемости, стабильности и длительной истории выплат дивидендов, заслуживает сегмент Food & Beverage.

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При выборе нециклических дивидендных компаний этих секторов средняя доходность портфеля может достигать около 3,67%. Поскольку дивиденды, как правило, менее волатильные, чем цены акций во время рецессии, выбор в пользу стабильно повышающих компаний — может быть особенно удачным в периоды экономических спадов. Это обеспечивает как защиту от волатильности, так и стабильный денежный поток, являющийся ключевым для инвесторов в периоды неопределенности.