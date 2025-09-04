ОВГЗ: какие риски следует учитывать, прежде чем их покупать

Популярность ОВГЗ продолжает расти, и, хотя, по объему размещения средств, они все еще отстают от депозитов, стремительно уменьшают разрыв. «Минфин» решил разобраться, оправдан ли интерес к ним, и какие угрозы могут ожидать инвесторов.

ОВГЗ у населения: плюс 819% за 4 года

На начало августа объем ОВГЗ на руках у физических лиц достиг рекордного показателя и превысил 102 млрд грн. Для сравнения: еще месяц назад их у наших соотечественников было на 94 млрд грн. То есть, за месяц инвестиции у них выросли на 8,5%.

Еще более заметна тенденция роста популярности ОВГЗ в долгосрочной перспективе. На начало этого года их портфель у физлиц составил 78,5 млрд грн (рост 30%), на начало 2024 года — 53,2 млрд (рост 92%), а в 2021 году облигаций у граждан было всего на 11,1 млрд (рост 819%).

Для сравнения: объем срочных депозитов во всех украинских банках составляет 438 млрд грн. В начале 2021 года их было 344 млрд грн. То есть, несмотря на высокую инфляцию, которая была в последние годы и, соответственно, повышение зарплат, сумма на срочных вкладах выросла всего на 27%.

Если считать ОВГЗ и срочные депозиты вместе, как консервативные инструменты с определенным доходом, то в 2021 году банковские вклады занимали в общем портфеле почти 97%, а сейчас их 81%. То есть депозиты все еще остаются существенно более популярными, чем государственные бумаги, но последние уверенно наращивают свою долю.

Главная причина роста популярности ОВГЗ — более высокая доходность, по сравнению с депозитами. По результатам последнего аукциона, Министерство финансов разместило облигации с погашением примерно через год со ставкой 16,35%, а по годовым депозитам средняя ставка составляет около 13%, и только самые щедрые банки готовы платить 16,5%. Однако, в отличие от ОВГЗ, доходы от депозитов облагаются налогом (18% НДФЛ и 5% военного сбора), что забирает почти четверть дохода.

Дополнительные преимущества инвестиций в облигации — легкость покупки онлайн и гарантии государства вернуть средства. В то же время и угроз для инвестиций в ОВГЗ хватает.

Частные инвесторы предпочитают гривневые облигации: в чем риск такого выбора

В этом году существенно выросла популярность гривневых облигаций, по сравнению с валютными. Традиционно их соотношение в портфелях физлиц было примерно равным. В то же время сейчас на ОВГЗ, номинированные в гривне, приходится почти 56% портфеля граждан. Соответственно, в бумагах в долларах и евро они держат чуть больше 44% инвестиций.

Повышенный интерес к гривневым бумагам связан с более высокой доходностью по этому инструменту вместе с относительной стабильностью курса.

В то же время, выбирая гривневые облигации, инвестор берет на себя инфляционные и девальвационные риски. Если цены будут расти более высокими темпами, чем ставка по бумагам, — инвестор потеряет свои деньги. То же касается обесценения гривны к доллару.

Для того чтобы понять, насколько реальной была эта угроза в последние годы, «Минфин» собрал данные о доходности гривневых ОВГЗ на начало января за последние семь лет. Мы брали показатели бумаг с погашением ориентировочно через год после выпуска, но если таковые в то время не выпускались — до полутора или двух лет.

Также мы собрали данные об инфляции, по итогам каждого года, и изменении курса гривны за этот период. Таким образом, мы можем наглядно увидеть, какие были финансовые результаты, по итогам года, если инвестор в его начале купил облигации.

Год Доходность % Инфляция, % Девальвация, % 2025 15,07 9,7* 3,97* 2024 17,6 12 10,6 2023 19,24 5,1 3,9 2022 11,9 26,6 34,1 2021 11,85 10 -3,5 2020 10,04 5 19,4 2019 15,7 4,1 -14,5 В среднем 14,5 10,4 7,7 В целом 157,1 96,6 57,9

*Прогноз на конец года.

Как видим из таблицы, за последние семь лет лишь однажды доходность облигаций уступила как инфляции, так и обесцениванию гривны, — это произошло в начале полномасштабного вторжения.

Во все остальные периоды доходность ценных бумаг была выше роста цен, соответственно, инвесторы выходили «в плюс». Здесь свою роль играет политика Нацбанка, который традиционно держит высокую учетную ставку в тот период, когда есть необходимость сдерживать рост цен. Высокая же ставка означает большую доходность и по облигациям.

Падение гривны к доллару обгоняло доходность по ОВГЗ дважды. Кроме 2022 года, это произошло также в 2020. А вот самым успешным для инвесторов в гривневые инструменты оказался 2019 год. Тогда купить облигации можно было практически с такой же доходностью, как в январе этого года, но инфляция оказалась самой низкой за все последние годы, а гривна неожиданно существенно укрепилась по отношению к доллару. Это значит, что, если инвестор в начале того года продал $1 тыс., купил гривневые облигации, а после выплат по ним снова перешел в доллар, — у него оказалось около $1,3 тыс.

В среднем доходность ОВГЗ за последние семь лет составила 14,5%, при инфляции — 10,4% и девальвации 7,7%. Если же воспользоваться сложным процентом и свести вместе показатели за этот период, то окажется, что инвестиции в гривневые ОВГЗ принесли 157,1%, общая инфляция за это время составила 96,6%, а гривна упала к доллару на 57,9%.

Таким образом, в долгосрочной перспективе гривневые облигации опережают обесценивание национальной валюты. Правда, следует учитывать, что прошлые показатели не всегда экстраполируются на будущее. Снижение финансовой поддержки союзников, ухудшение ситуации на фронте или проблемы с энергетикой могут разогнать инфляцию и нанести удар по устойчивости гривны.

Риск дефолта

В случае отсутствия средств, государство не сможет обслуживать свои долги. В таком случае оно может отложить их возврат, реструктуризировать, вернув лишь часть, или вообще «списать» их.

Летом этого года Украина отказалась выплачивать проценты по варрантам — специальному инструменту, который получили кредиторы во время реструктуризации долга по еврооблигациям в 2015 году. По факту, это был технический дефолт, хотя и вызванный не отсутствием денег на эти выплаты, а убеждением правительства, что они будут несправедливыми, и попыткой договориться о новой реструктуризации.

Вероятность того, что подобным образом власти откажутся обслуживать долги по ОВГЗ, невысокая. В первую очередь потому, что в основном их держат банки (47% от общего объема), в том числе государственные, и НБУ (почти 36%). Таким образом, государство по факту не будет возвращать долги само по себе и спровоцирует финансовый кризис.

К тому же, чтобы рассчитаться по гривневым долгам, деньги всегда можно допечатать. Это, конечно, спровоцирует убытки инвесторов из-за разгона инфляции и девальвации, но по крайней мере свои обязательства будут закрыты.

Проблемы брокера

Всегда существует риск банкротства брокера или банка, у которого инвестор покупал ОВГЗ. Вместе с тем это не будет означать потерю облигаций. В этом случае они остаются на счете в ценных бумагах. Далее управление брокером переходит к специальному государственному администратору, который и следит за тем, чтобы деньги от погашенных ОВГЗ поступили владельцам. Как объясняет советник по практике банковского и финансового права Redcliffe Partners Олеся Михайленко, в таком случае могут быть операционные риски — задержка с погашением, время на бумажную работу. Но главное, что облигации вместе с брокером не исчезают.

В последние годы надежность процедуры покупки ОВГЗ «дала сбой» при введении санкций против брокера Фридом Финанс Украина в 2022 году из-за обвинения компании в связях с россией. Тогда оказались заморожены около 3,5 млрд грн, которые принадлежали 13 тыс. клиентов брокера. Значительную часть этой суммы составляли ОВГЗ.

Право собственности на активы инвесторы не потеряли, на облигации продолжали начисляться проценты, но забрать деньги было невозможно. Только в августе этого года заработал механизм возврата средств. Поскольку владельцы не могли воспользоваться своими деньгами на протяжении нескольких лет, они их не реинвестировали и, соответственно, понесли убытки из-за обесценивания гривны.

Вероятность повторения ситуации, похожей с Фридом Финанс, невысокая, поскольку уже отработан механизм действий в подобных ситуациях. Но определенный риск все равно остается, и лучше диверсифицировать средства не только между активами, но и между разными продавцами.

Повышение ставок в будущем

Этот риск в основном касается инвесторов, которые покупают облигации с погашением через несколько лет. Часто они предполагают более высокую доходность, чем годовые бумаги. Однако в случае роста инфляции в будущем, будет расти также учетная ставка и, соответственно, проценты по новым выпускам облигаций.

Таким образом, инвестор будет получать меньшую доходность, чем мог бы, при покупке новых выпусков. Кроме того, в этой ситуации будет падать цена бумаг с более низкой доходностью на вторичном рынке. Поэтому при срочных продажах ОВГЗ придется фиксировать убытки.

Несмотря на риски, в целом ОВГЗ выглядят достаточно надежным инструментом с конкурентной доходностью. Но полностью полагаться на них все же не стоит.