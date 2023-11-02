5 вызовов для НБУ на фоне стабильной гривны

Национальная валюта держится благодаря значительной помощи западных союзников, но на этом фоне для Нацбанка появляются новые вызовы. Какие именно, и как на них стоит реагировать НБУ , рассказал финансовый аналитик Виталий Шапран . «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Не переживайте, гривна не утонет. Хотя местные няни ее уже заняньчили, но лекарства от западных родственников поступают в объемах, которые приводят к росту золотовалютных резервов, кстати, не только валовых, но и чистых.

Госдолг к ВВП на уровне 100% и больше — не проблема. Внешний долг от официальных кредиторов (США, ЕС и МВФ и т. п. ) вытесняет внутренний, при условии стабильного курса гривны или ревальвации это приводит к снижению расходов на обслуживание государственного долга. Если Турция занимает сейчас под 10−11−12%, то в нашем портфеле заимствования до 5%, и то из-за роста уровня ставок в ЕС и США. Тему новых заимствований или списания долгов Правительству следует развернуть на переговоры о конфискации российских активов: это выгодно и справедливо.

Пять главных проблем НБУ

1) Слишком высокая учетная ставка НБУ отобрала у бюджета около 20 млрд грн прибыли НБУ и притормозила экономическое восстановление.

2) Рисование сверхдоходности по ОВГЗ в портфеле НБУ с убытком Госбюджета на уровне около 18 млрд грн.

3) Перекрытие канала заимствований Минфина по адекватной цене через ОВГЗ где-то на 200 млрд грн.

4) Непонимание природы инфляции и оптимальности ее уровня во время войны.

5) Нарушение стандартов корпоративного управления командой главы НБУ.

Вызовы для НБУ

Тактический — наконец-то начать реформы финансового сектора, которые унормируют уровень конкуренции и обеспечат появление новых секторов (рынков), сделают условия кредитования в Украине более приемлемыми.

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Стратегический — подготовка монетарной среды для принятия помощи для восстановления Украины в сумме нанесенного ущерба.