Национальная валюта держится благодаря значительной помощи западных союзников, но на этом фоне для Нацбанка появляются новые вызовы. Какие именно, и как на них стоит реагировать НБУ, рассказал финансовый аналитик Виталий Шапран. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
5 вызовов для НБУ на фоне стабильной гривны
Не переживайте, гривна не утонет. Хотя местные няни ее уже заняньчили, но лекарства от западных родственников поступают в объемах, которые приводят к росту золотовалютных резервов, кстати, не только валовых, но и чистых.
Госдолг к ВВП на уровне 100% и больше — не проблема. Внешний долг от официальных кредиторов (США, ЕС и МВФ
Пять главных проблем НБУ
1) Слишком высокая учетная ставка НБУ отобрала у бюджета около 20 млрд грн прибыли НБУ и притормозила экономическое восстановление.
2) Рисование сверхдоходности по ОВГЗ в портфеле НБУ с убытком Госбюджета на уровне около 18 млрд грн.
3) Перекрытие канала заимствований Минфина по адекватной цене через ОВГЗ где-то на 200 млрд грн.
4) Непонимание природы инфляции и оптимальности ее уровня во время войны.
5) Нарушение стандартов корпоративного управления командой главы НБУ.
Вызовы для НБУ
Тактический — наконец-то начать реформы финансового сектора, которые унормируют уровень конкуренции и обеспечат появление новых секторов (рынков), сделают условия кредитования в Украине более приемлемыми.
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Стратегический — подготовка монетарной среды для принятия помощи для восстановления Украины в сумме нанесенного ущерба.
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