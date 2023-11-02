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2 ноября 2023, 12:30 Читати українською

5 вызовов для НБУ на фоне стабильной гривны

Национальная валюта держится благодаря значительной помощи западных союзников, но на этом фоне для Нацбанка появляются новые вызовы. Какие именно, и как на них стоит реагировать НБУ, рассказал финансовый аналитик Виталий Шапран. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Национальная валюта держится благодаря значительной помощи западных союзников, но на этом фоне для Нацбанка появляются новые вызовы.

Не переживайте, гривна не утонет. Хотя местные няни ее уже заняньчили, но лекарства от западных родственников поступают в объемах, которые приводят к росту золотовалютных резервов, кстати, не только валовых, но и чистых.

Госдолг к ВВП на уровне 100% и больше — не проблема. Внешний долг от официальных кредиторов (США, ЕС и МВФ и т. п.) вытесняет внутренний, при условии стабильного курса гривны или ревальвации это приводит к снижению расходов на обслуживание государственного долга. Если Турция занимает сейчас под 10−11−12%, то в нашем портфеле заимствования до 5%, и то из-за роста уровня ставок в ЕС и США. Тему новых заимствований или списания долгов Правительству следует развернуть на переговоры о конфискации российских активов: это выгодно и справедливо.

Пять главных проблем НБУ

1) Слишком высокая учетная ставка НБУ отобрала у бюджета около 20 млрд грн прибыли НБУ и притормозила экономическое восстановление.

2) Рисование сверхдоходности по ОВГЗ в портфеле НБУ с убытком Госбюджета на уровне около 18 млрд грн.

3) Перекрытие канала заимствований Минфина по адекватной цене через ОВГЗ где-то на 200 млрд грн.

4) Непонимание природы инфляции и оптимальности ее уровня во время войны.

5) Нарушение стандартов корпоративного управления командой главы НБУ.

Вызовы для НБУ

Тактический — наконец-то начать реформы финансового сектора, которые унормируют уровень конкуренции и обеспечат появление новых секторов (рынков), сделают условия кредитования в Украине более приемлемыми.

Читайте также: НБУ снизил учетную ставку: почему мелкие банки не режут доходность депозитов

Стратегический — подготовка монетарной среды для принятия помощи для восстановления Украины в сумме нанесенного ущерба.

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