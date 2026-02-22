«Практически живут с нами»: финкомпании рассказали, как проходят проверки НБУ

Ревизии Национального банка Украины полностью останавливают операционную деятельность финансовых учреждений на долгие месяцы, превращаясь в тотальное погружение инспекторов во все внутренние процессы бизнеса. При этом сами предприниматели отмечают, что такие масштабные аудиты практически всегда заканчиваются штрафом, поскольку регулятору нужно оправдывать государственные расходы на работу своих ревизоров. Об этом рассказали представители бизнеса во время конференции FinYear.

Инспекторы, которые становятся частью команды

Процесс проверки со стороны главного финансового регулятора страны требует от бизнеса колоссальных затрат времени. Основательница и председатель ОО «Украинская комплаенс ассоциация» Анна Горбенко отмечает, что проверяющие буквально поселяются в компаниях, а сроки аудита могут неожиданно растягиваться.

«Во-первых, представители регулятора они практически с вами живут. Если им у вас нравится, то могут задержаться надолго. У меня так было. Планировали сначала три месяца, потом продлили до полугода, а потом еще плюс один месяц. Ну, то есть семь месяцев, нам нужно было с ними сотрудничать практически с утра до вечера, потому что они интегрируются в ваши системы, проверяют все, что делает ваш специалист на должности. И они понимают уже даже корпоративную культуру», — рассказывает она.

Бизнес на паузе ради отчетов

Пока продолжается инспекция, компания фактически не может нормально функционировать. Генеральный директор ООО «Авентус Украина» Владимир Довгаль объясняет, что подготовка ответов для регулятора отнимает все ресурсы коллектива.

По его словам, «… вся команда задействована на проверке нон-стоп. То есть бизнес останавливается полностью до предоставления ответа и завершения проверки Национального банка».

Отдельным вызовом становится бюрократическая составляющая. Недостаточно просто добросовестно выполнять свою работу — бизнес должен уметь правильно это задокументировать. «Одно дело — это иметь процесс, совсем другое дело — уметь его показать Национальному банку так, чтобы им было понятно и ты смог доказать, что ты это делаешь», — подчеркивает топ-менеджер.

Под микроскопом: что именно ищет регулятор

Алгоритм проверки охватывает все возможные направления:

Контроль за исправлением прошлых ошибок: «Проверяют предыдущие проверки внутреннего аудита, какие рекомендации были там вынесены и насколько вы удовлетворили эти рекомендации…».

Допросы персонала: «… регулятор также может применять такой подход, как серия интервью с каждой из линий защиты. Ну, конечно, с топ-менеджментом».

Защита прав потребителей: «Это договорная документация, маркетинговые материалы, процесс продажи, ценообразование, обслуживание и, что самое главное, это жалобы».

Почему штраф — это объективная реальность

Результатом такого глубокого и длительного мониторинга почти гарантированно становится финансовое наказание для бизнеса. Владимир Довгаль объясняет это не только наличием нарушений, но и самой логикой работы государственного аппарата.

«Когда в компанию приходят на проверку шесть сотрудников Национального банка и проверяют в течение трех-четырех месяцев. И это полная занятость этих людей. Ну, понятно, что они не могут уйти без штрафа. Потому что это будет растрата государственных денег. Это объективная реальность», — констатирует эксперт.

Как Нацбанк получил власть над небанковским рынком

Такие жесткие проверки микрофинансовых организаций (МФО), страховых и лизинговых компаний стали возможны относительно недавно. В июле 2020 года в Украине состоялась масштабная реформа, известная как «сплит». До этого небанковский финансовый рынок контролировала Нацкомфинуслуг — орган, который рынок часто критиковал за неэффективность. После принятия закона о «сплите» эти полномочия перешли к Национальному банку Украины. НБУ ввел для финансовых компаний жесткие европейские стандарты и строгие требования по финансовому мониторингу (борьба с отмыванием средств) и прозрачности структур собственности. За последние несколько лет регулятор очистил рынок, аннулировав сотни лицензий компаниям, которые не смогли адаптироваться к новым жестким правилам игры или нарушали права потребителей при взыскании долгов.