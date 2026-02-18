Украинцы ввезли рекордно малое количество машин под «налог на роскошь»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2026, 13:38 Читати українською

Украинцы ввезли рекордно малое количество машин под «налог на роскошь»

В 2025 году импорт премиальных автомобилей, подлежащих дополнительному налогообложению, упал до самого низкого уровня за последние пять лет. В страну завезли только 504 таких машины, что демонстрирует стремительное сокращение рынка в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом, а также абсолютное изменение предпочтений состоятельных украинцев в сторону электромобилей. Об этом сообщает Опендатабот 18 февраля.

В 2025 году импорт премиальных автомобилей, подлежащих дополнительному налогообложению, упал до самого низкого уровня за последние пять лет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бренды-лидеры и ультрапремиум

Почти весь рынок элитных авто (89%) разделили между собой два немецких производителя: Porsche и Mercedes-Benz. Бесспорным лидером стал бренд Porsche, который охватил 64% от общего объема импорта роскошных машин. Абсолютным бестселлером оказалась модель Porsche Taycan — каждой второй машиной во всем списке (232 единицы) был именно этот электрокар. Компания Mercedes-Benz заняла четверть рынка, импортировав 126 автомобилей. Остальные 11% приходятся на другие премиальные марки, такие как Audi, Maserati, а также автомобили ультрапремиум-класса.

Последний сегмент отличается особой эксклюзивностью. В прошлом году автопарк страны пополнился 7 спорткарами Aston Martin, 2 Lamborghini и 21 автомобилем Rolls-Royce. Интересно, что среди последних 15 единиц — это новейшая электрическая модель Spectre, ориентировочная стоимость которой составляет около 600 тысяч долларов.

Топливные предпочтения и владельцы

В отличие от общего рынка импортных автомобилей, где традиционно лидируют машины с двигателями внутреннего сгорания, в сегменте роскоши бесспорно господствуют электромобили. На них приходится 65% от всех ввезенных элитных автомобилей.

Гибридные модели (сочетание бензинового или дизельного двигателя с электромотором) составляют 18%. Чисто бензиновые версии оказались в меньшинстве — всего 17%, а дизельные автомобили заняли мизерные 0,4%.

Что касается владельцев, то подавляющее большинство такого транспорта (82%, или 413 единиц) зарегистрировано на физических лиц. На балансе бизнеса находится только 18% роскошного автопарка. Напомним, что под действие «налога на роскошь» (который составляет 25 тысяч гривен ежегодно) подпадают транспортные средства возрастом до 5 лет, рыночная стоимость которых превышает 3,2 млн грн.

Выгоднооформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают AP1, Bart Simpson и 29 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами