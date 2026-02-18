Украинцы ввезли рекордно малое количество машин под «налог на роскошь»

В 2025 году импорт премиальных автомобилей, подлежащих дополнительному налогообложению, упал до самого низкого уровня за последние пять лет. В страну завезли только 504 таких машины, что демонстрирует стремительное сокращение рынка в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом, а также абсолютное изменение предпочтений состоятельных украинцев в сторону электромобилей. Об этом сообщает Опендатабот 18 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бренды-лидеры и ультрапремиум

Почти весь рынок элитных авто (89%) разделили между собой два немецких производителя: Porsche и Mercedes-Benz. Бесспорным лидером стал бренд Porsche, который охватил 64% от общего объема импорта роскошных машин. Абсолютным бестселлером оказалась модель Porsche Taycan — каждой второй машиной во всем списке (232 единицы) был именно этот электрокар. Компания Mercedes-Benz заняла четверть рынка, импортировав 126 автомобилей. Остальные 11% приходятся на другие премиальные марки, такие как Audi, Maserati, а также автомобили ультрапремиум-класса.

Последний сегмент отличается особой эксклюзивностью. В прошлом году автопарк страны пополнился 7 спорткарами Aston Martin, 2 Lamborghini и 21 автомобилем Rolls-Royce. Интересно, что среди последних 15 единиц — это новейшая электрическая модель Spectre, ориентировочная стоимость которой составляет около 600 тысяч долларов.

Топливные предпочтения и владельцы

В отличие от общего рынка импортных автомобилей, где традиционно лидируют машины с двигателями внутреннего сгорания, в сегменте роскоши бесспорно господствуют электромобили. На них приходится 65% от всех ввезенных элитных автомобилей.

Гибридные модели (сочетание бензинового или дизельного двигателя с электромотором) составляют 18%. Чисто бензиновые версии оказались в меньшинстве — всего 17%, а дизельные автомобили заняли мизерные 0,4%.

Что касается владельцев, то подавляющее большинство такого транспорта (82%, или 413 единиц) зарегистрировано на физических лиц. На балансе бизнеса находится только 18% роскошного автопарка. Напомним, что под действие «налога на роскошь» (который составляет 25 тысяч гривен ежегодно) подпадают транспортные средства возрастом до 5 лет, рыночная стоимость которых превышает 3,2 млн грн.

Выгоднооформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут