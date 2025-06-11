Concorde Capital запустит маркетплейс «Статок» для инвесторов

Инвестиционная группа Concorde Capital (Киев) через несколько месяцев планирует запустить мобильное приложение «Статок» как маркетплейс для широкого круга инвесторов, сообщил основатель и CEO группы Игорь Мазепа на форуме Forbes Money, пишет «Интерфакс-Украина».

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Это будет такой маркетплейс — место, где мы будем возводить компании, нуждающиеся в капитале, с теми инвесторами, кто хочет проинвестировать: в зависимости от риска, от профиля риска, от ожиданий, от срока, IRR и так далее», — пояснил Мазепа.

По его мнению, в стране сейчас огромный местный локальный ресурс, как долларовый, так и гривневый.

«Посмотрите: по сути, миллиарды долларов проинвестированы в Карпаты. Это инвестируемые локально деньги. И мы в Concorde хотим привлечь эти деньги, чтобы мы вместе могли за эти средства развивать страну», — отметил инвестбанкир.

По его словам, речь идет о привлечении разного класса инвесторов.