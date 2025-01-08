Акция «Ключ к финансовому комфорту» продлена до 9 января

Finance.ua вместе с коллегами из портала «Минфин» запустили опрос «Ключ к финансовому комфорту», который поможет лучше понять финансовые привычки и потребности украинцев.

Почему это важно

Ваши ответы позволят нам понять, какие услуги наиболее актуальны сегодня.

На основе этой информации мы разработаем сервисы, которые будут отвечать вашим потребностям и сделают финансовую жизнь более легкой и комфортной.

Ваше время стоит денег, поэтому участники опроса смогут выиграть 5000 гривен.

15 минут вашего времени = лучшие услуги для всех + шанс выиграть 5000 гривен еженедельно!

Первые Денежные Поощрения уже отправлены двум Победителям!

Пройдите опрос до завершения Акции — не упустите возможность выиграть приз!