Мы ищем ответ на этот вопрос, чтобы усовершенствовать сервисы для каждого украинца.
Как выглядит ваш денежный комфорт? (опрос)
«Минфин» и наши коллеги из Finance.ua запустили опрос «Ключ к финансовому комфорту» — он поможет нам лучше понять ваши привычки и потребности.
Зачем это нам? Благодаря вашим ответам, мы сможем лучше понять, какие услуги нужны украинцам сегодня. Эта информация станет основой для разработки сервисов максимально удобных для каждого украинца.
📌 А как благодарность за ваше время — еженедельно мы разыгрываем 5 000 гривен среди участников опроса.
🕒 15 минут вашего времени = лучшие услуги для всех + шанс выиграть 5000 гривен еженедельно!
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
Дійшов, зкрив, забув.