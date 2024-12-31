Как выглядит ваш денежный комфорт? (опрос)

Мы ищем ответ на этот вопрос, чтобы усовершенствовать сервисы для каждого украинца.

«Минфин» и наши коллеги из Finance.ua запустили опрос «Ключ к финансовому комфорту» — он поможет нам лучше понять ваши привычки и потребности.

Зачем это нам? Благодаря вашим ответам, мы сможем лучше понять, какие услуги нужны украинцам сегодня. Эта информация станет основой для разработки сервисов максимально удобных для каждого украинца.

📌 А как благодарность за ваше время — еженедельно мы разыгрываем 5 000 гривен среди участников опроса.

🕒 15 минут вашего времени = лучшие услуги для всех + шанс выиграть 5000 гривен еженедельно!

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