Криптокредитование вместо ссуд МФО: BitCapital рассказал о новом тренде

Рынок микрофинансовых организаций (МФО) в Украине в 2024 году активно развивается, отвечая на потребности населения в условиях экономической нестабильности. Однако за видимой простотой и доступностью кредитов в МФО скрываются высокие риски и невыгодные условия.

За 2024 год граждане подписали в 1,5 раза больше договоров, чем в 2022—2023 годах, но значительно меньше, чем в 2021 году. Также существенно увеличился общий размер задолженности по микрозаймам. Подробнее о ситуации на рынке рассказывают специалисты BitCapital.

Почему люди обращаются к МФО? Статистика от специалистов BitCapital:

Сначала напомним, что микрофинансовая организация — это небанковское учреждение, которое обычно выдает займы небольшого объема на короткий срок (в среднем 10−20 дней), реже предлагает другие услуги, такие как страхование, хранение средств и т. д.

Сегодня большинство МФО предлагают кредиты онлайн, однако наличные займы также остаются достаточно востребованными.

Согласно результатам социологического исследования «Потребительское микрокредитование в Украине в условиях военного положения», проведенного в конце 2023 — начале 2024 года Ассоциацией украинских банков, исследовательской компанией «Рисерч.Юэй» и Институтом социологии НАН Украины, услугами микрофинансовых организаций пользуются почти 13% взрослого населения Украины. С начала полномасштабного вторжения спрос на микрокредиты существенно вырос, и большинство потребителей берут займы, чтобы «дожить до зарплаты».

Основные причины включают:

Необходимость покрыть расходы до зарплаты (47%);

Покупка лекарств (21%) и оплата неотложных расходов (15%);

Проблемы с доступом к традиционному банковскому кредитованию из-за плохой кредитной истории или отсутствия справки о доходах (17%).

Специалисты BitCapital уверены, что популярность МФО обусловлена их быстротой: принятие решения за 5−10 минут и минимальные требования к документам. Однако это не всегда гарантирует безопасность или выгодные условия.

Ненадежность традиционных МФО

Несмотря на популярность МФО, их условия часто неблагоприятны:

Скрытые платежи. Даже при номинально низких ставках клиенты сталкиваются с дополнительными расходами.

Высокие штрафы за просрочку. Невыплата в установленный срок может увеличить сумму долга в разы.

Риски конфиденциальности. В случае задолженности некоторые организации передают должников коллекторским фирмам.

Многие клиенты отмечают, что их финансовые трудности усиливаются после обращения в МФО. Поэтому, по мнению специалистов BitCapital, инновационные решения, такие как криптозаймы, становятся все более популярными.

Проблемы, связанные с ненадежными микрофинансовыми организациями, особенно актуальны для тех, которые работают офлайн:

Офлайн МФО часто создают риски для клиентов из-за высоких процентных ставок, которые могут превышать законодательные ограничения.

Это приводит к значительному увеличению реальных годовых расходов, что осложняет финансовое положение заемщиков. В случае несвоевременного погашения кредита налагаются большие штрафы, которые могут существенно увеличить общую задолженность.

Кроме того, такие организации часто не предлагают варианты реструктуризации долга или отсрочки в случае финансовых трудностей, что оставляет заемщиков без возможности найти выход из сложной ситуации.

Эти проблемы демонстрируют особые риски, связанные с офлайн МФО, где процессы кредитования и работы с должниками часто менее контролируемы и прозрачны. Поэтому стоит тщательно изучать условия и искать альтернативы с надежной репутацией.

Почему специалисты BitCapital считают криптокредитование лучшим выбором?

С учетом возможной легализации криптовалют в Украине в следующем году это направление может получить дополнительное развитие, что положительно скажется на доступности и безопасности криптокредитования.

Легализация криптовалют в Украине будет способствовать развитию криптокредитования, позволив официально регулировать рынок и развивать новые финансовые продукты, такие как криптозаймы.

Официальное признание криптовалют создаст правовую основу для деятельности криптовалютных компаний, что повысит доверие к таким финансовым инструментам и снизит риски.

BitCapital считают, что легализация криптовалют может стать важным шагом для развития криптокредитования в Украине, но для этого необходимо тщательно разработать регулирование и налоговую политику.

Хотя рынок МФО предлагает быстрое кредитование, реальные условия часто делают эти услуги небезопасными для финансовой стабильности клиентов.

После легализации криптовалют и принятия соответствующих законов криптозаймы станут полноценным инструментом займов на более выгодных условиях и начнут вытеснять слабые МФО благодаря лучшей процентной ставке, удобству и многим другим факторам, выгодным для клиентов.