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19 декабря 2024, 13:30 Читати українською

Dogen доминирует: $3M привлечено, ожидается 500% прибыли

На рынке мем-токенов появился новый король, и он настроен решительно. Dogen уверенно вырывается в лидеры, оставляя таких гигантов, как Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), позади. Пока классика вроде PEPE уходит в прошлое, Dogen собирается захватить вершины — с дерзостью, мощью и стремлением к победе.

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Всего за короткий срок Dogen преодолел 50% восьмого этапа пресейла, собрав впечатляющие $3,100,000.
Хайп? Реальный. Спрос? Колоссальный. Это не просто очередной мем-токен — это движение с целью и мощью, чтобы воплотить её в жизнь.

Инвесторы массово вкладываются в проект, поражённые агрессивной стратегией Dogen и его стремительным ростом. Это не время наблюдать с трибун — армия Dogen растёт, и её импульс только набирает силу.

Готовы присоединиться к победителям? Сейчас самое время действовать! 🚀

Взрывной пресейл Dogen: ранние инвесторы уже получают 500% прибыли

Пресейл Dogen идёт полным ходом, и цифры говорят сами за себя. На данный момент токен стоит $0.0011, предоставляя инвесторам возможность войти на раннем этапе, до повышения цены на следующем этапе. При приближении девятого этапа цена поднимется до $0.0013, что означает рост на 18.18% — чёткий показатель растущего спроса и ускорения динамики проекта.

Но настоящее волнение впереди. К моменту завершения пресейла, на тринадцатом этапе, цена вырастет до $0.0019. Это представляет ошеломляющий потенциал роста на 500% от стартовой цены пресейла, делая Dogen одним из самых перспективных проектов в экосистеме мем-токенов.

С каждым этапом цена растёт, вознаграждая тех, кто вложился заранее. Быстрый прогресс Dogen подчёркивает его сильную привлекательность и невероятный энтузиазм его растущего сообщества. Для тех, кто ищет возможность для быстрого роста, время на исходе.

Токен, движимый сообществом, с щедрой реферальной программой

Замечательный рост Dogen обусловлен не только хайпом; за ним стоят сильные фундаментальные показатели, стратегическая дорожная карта и процветающее сообщество из более чем 11,000 держателей $DOGEN.

Основой успеха Dogen является его мощное и вовлечённое сообщество — группа энергичных инвесторов, стремящихся не упустить следующую большую возможность. Эта страстная база верит в миссию Dogen и активно поддерживает его путь к лидерству на рынке мем-токенов.

Особую привлекательность добавляет уникальная многоуровневая реферальная программа Dogen, которая вознаграждает участие сообщества:

  • 7% в USDT за прямые рефералы

  • 2% за рефералы второго уровня

  • 1% за рефералы третьего уровня

Еженедельные выплаты обеспечивают постоянную мотивацию для пользователей расширять экосистему Dogen.
💰 Начните зарабатывать уже сегодня, делясь своей реферальной ссылкой и расширяя сообщество Dogen!

Golden Points: получайте награды и стройте свою армию Dogen

Golden Points — это ваш билет к эксклюзивным наградам. В рамках реферальной программы эти очки вознаграждают самых лояльных участников, позволяя вам участвовать в невероятно щедром аирдропе!

Вот как это работает:
💰 Зарабатывайте Golden Points через покупки на пресейле
Система вознаграждений стартует с 6%, но чем больше вы тратите, тем выше становится ваш процент. Например, если вы вложите $300, ваша награда будет рассчитана так:
$300×7% x 100 = 2,100 Golden Points.

🤝 Стройте свою реферальную сеть
На этом магия не заканчивается. За каждого реферала, которого вы привлечёте в армию Dogen, вы получите 20% от их Golden Points за покупки токенов. Например, если ваш реферал потратит $100, вы заработаете:
$100×6% x 100×20% = 120 Golden Points.

Каждая покупка токенов, каждый реферал и каждое действие добавляет к вашему запасу Golden Points, максимизируя вашу долю в предстоящем аирдропе.

Изображение выглядит как мультфильм, млекопитающееАвтоматически созданное описание

Присоединяйтесь к DOGEN, чтобы открыть больше преимуществ, пока проект на подъёме

Дорожная карта Dogen: смелое видение будущего

Дорожная карта Dogen отражает смелое видение, нацеленное на долгосрочное воздействие на рынок мем-токенов. Основные моменты:

  • Приложение DogeTap: переход от мем-токена к токену с реальной полезностью.

  • Функции стейкинга: предоставление дополнительной ценности для инвесторов, желающих диверсифицировать портфель.

  • Прозрачность и надёжность: предстоящий аудит для укрепления репутации Dogen как надёжного токена.

  • Преданное сообщество: инвесторы, стремящиеся вести уникальное движение в криптопространстве.

  • Интеграция с экосистемой Solana: выгодное положение для капитализации на восходящем тренде Solana.

Уникальное сочетание полезности, надёжности и фокуса на сообществе делает Dogen выдающимся игроком на рынке мем-токенов. Он не просто плывёт по волне — он формирует будущее.

Заключение

Успех таких мем-токенов, как PEPE, показывает, что рынок готов для новых и инновационных проектов. Dogen выделяется как многообещающий претендент, сочетая сильное сообщество, щедрые реферальные программы и чёткую дорожную карту для будущего роста.

Вопрос не в том, сделает ли Dogen влияние, а в том, насколько далеко он зайдёт.

Источник: Минфин
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