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13 декабря 2024, 13:30 Читати українською

AVAX и Chainlink держателям внимание: Покупка DeFi-токена за $0.06 может дать $100 в $150,000 к 2025 году

Новый DeFi-токен, стоимостью всего $0.06, вызывает ажиотаж благодаря своему потенциалу к многократному росту к 2025 году. Владельцы AVAX и Chainlink могут заинтересоваться этой возможностью, так как ранние инвестиции в этот развивающийся проект способны превратить скромные $100 в невероятные $150,000. Это может стать следующим большим открытием в мире криптовалют.

CYBRO выйдет на биржи раньше запланированного после роста на 450% и пресейла на $7 миллионов

CYBRO, многосетевая платформа, основанная на ИИ, ускоряет выход на крупные биржи после впечатляющего успеха пресейла. Платформа привлекла $7 миллионов инвестиций и почти 20,000 инвесторов, укрепляя свои позиции как лидера инноваций в децентрализованных финансах.

За время пресейла цена токена CYBRO выросла на 450% — с $0.01 до $0.055. Ожидается, что дебют токена на крупных биржах, включая Gate.io, состоится 14 декабря с начальной ценой $0.06.

Присоединяйтесь к движению CYBRO перед полным раскрытием его потенциала

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CYBRO стремится демократизировать доступ к децентрализованным финансам с помощью инструментов для стейкинга, фарминга и кредитования. Основные достижения пресейла включают:

  • Запуск приложения CYBRO: Более 30 хранилищ с конкурентными APY, соответствующих разным стратегиям инвесторов.

  • Blast Index: Простая функция для инвестиций «в один клик», интегрирующая кредитные протоколы.

  • Рост платформы: Закладывается фундамент удобной и ориентированной на пользователя DeFi-экосистемы.

Дорожная карта платформы до 2025 года предусматривает развитие на основе существующего фундамента, включая такие передовые функции, как левередж-фарминг, агрегаторы кредитования и усовершенствованные инструменты на базе искусственного интеллекта.

Листинг CYBRO проходит на фоне растущего интереса к финансовым платформам, управляемым ИИ. Благодаря успеху пресейла и запланированной стартовой цене в $0.06, проект, как ожидается, привлечет внимание как розничных, так и институциональных инвесторов.

В преддверии дебюта на рынке сочетание прочных фундаментальных показателей и быстрого роста делает CYBRO проектом, за которым стоит следить в быстро развивающемся ландшафте DeFi.

Готовьтесь к взлету: успех пресейла CYBRO — это только начало.

Цена Avalanche (AVAX) может достичь $73 благодаря недавнему росту

AVAX сейчас торгуется в диапазоне от $47.46 до $58.23. За последний месяц цена выросла на 41.10%, а за полгода — на 66.69%. Возможен тест уровня сопротивления на $62.42. В случае его прорыва цена может достичь $73.19, что принесет около 25% прибыли от текущих уровней. Однако, в случае падения, поддержка ожидается на $40.89 или ниже — на $30.13. Эти уровни будут ключевыми для дальнейшего движения монеты.

Chainlink (LINK) растет, но сталкивается с важными уровнями сопротивления

LINK продемонстрировал значительный рост: более 20% за последнюю неделю и почти удвоение стоимости за месяц. Сейчас токен торгуется в диапазоне $20.68-$29.49 и находится выше своих 10-дневных и 100-дневных скользящих средних. Однако индекс относительной силы (RSI) составляет 87.66, указывая на перекупленность. Ближайший уровень сопротивления — $32.86. Если LINK преодолеет его, следующая цель — $41.67. Возможный откат может привести цену к уровню поддержки на $15.24.

Заключение

Несмотря на перспективы AVAX и Chainlink, их краткосрочный потенциал может быть ограничен. В отличие от них, CYBRO предлагает уникальные возможности. Используя И И для агрегации доходности в сети Blast, CYBRO обеспечивает максимальную эффективность заработка. Проект предлагает высокие вознаграждения за стейкинг, эксклюзивные эирдропы и кэшбэк за покупки, упрощая депозиты и выводы средств. CYBRO привлекает внимание крупных инвесторов и инфлюенсеров благодаря своему подходу к прозрачности, качеству и соответствию нормативам. С началом бычьего рынка 2024 года ранняя инвестиция в CYBRO может принести значительную прибыль.

Сайт: cybro.io

Источник: Минфин
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