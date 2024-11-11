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11 ноября 2024, 18:39 Читати українською

За время независимости из Украины вывели более $100 миллиардов

За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели более 100 млрд дол. АРМА ищет механизмы возврата средств. Об этом сообщает глава Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума.

За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели более 100 млрд дол.

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«Мы проанализировали, что по состоянию на сегодняшний день можем говорить о цифрах более 100 млрд долл. как динамической цифре, которая находится за границей», — отметила Дума.

По ее словам, для возвращения таких активов агентство в июле 2023 г. разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом. Однако в таком случае ведомство не может выбирать покупателя самостоятельно, а обязано создать конкурсную комиссию с участием представителей Минэкономики и Минюста.

Комиссия должна избрать организатора торгов по восьми критериям.

Также Дума объяснила, что учитывается опыт продажи подобных активов — для яхт это может быть мировой аукционный дом, для недвижимости — агентство недвижимости, для произведений искусства — специализированные площадки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+9
bonv
bonv
11 ноября 2024, 18:50
#
Беня з клоуном перші:))
+
0
asdf2024
asdf2024
11 ноября 2024, 19:29
#
Та, а кто там не виновен)))Тут простые граждане деньги вывозят и прячут от влады.А уж казнокрады думаю вывозят по максимуму.
+
+39
neverice
neverice
11 ноября 2024, 18:55
#
Якось зовсім небагато, особливо, враховуючи, що не менше половини — це цілком легально виведені активи. Фактично, у нас немає заборони на вивід грошей за кордон. 8 млн біженців вивозять мабуть не менше $10 млрд за рік.
+
0
asdf2024
asdf2024
11 ноября 2024, 19:28
#
Часто патриоты говорят ,что это совки виноваты. Но видимо у них не хватает ума понять ,что коммуняк уже нет 30 лет …
+
0
Smerch747
Smerch747
11 ноября 2024, 19:58
#
Да да нету) И в РФ видимо нету. Конечно мне смешны люди которые не берут на себя ответственность, но слепые не замечающие коммуняк это такие же кадры)
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