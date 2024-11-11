За время независимости из Украины вывели более $100 миллиардов

За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели более 100 млрд дол. АРМА ищет механизмы возврата средств. Об этом сообщает глава Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума.

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«Мы проанализировали, что по состоянию на сегодняшний день можем говорить о цифрах более 100 млрд долл. как динамической цифре, которая находится за границей», — отметила Дума.

По ее словам, для возвращения таких активов агентство в июле 2023 г. разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом. Однако в таком случае ведомство не может выбирать покупателя самостоятельно, а обязано создать конкурсную комиссию с участием представителей Минэкономики и Минюста.

Комиссия должна избрать организатора торгов по восьми критериям.

Также Дума объяснила, что учитывается опыт продажи подобных активов — для яхт это может быть мировой аукционный дом, для недвижимости — агентство недвижимости, для произведений искусства — специализированные площадки.