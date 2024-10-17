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17 октября 2024, 16:03 Читати українською

Как обменять крипту по лучшему курсу за минуту: «Минфин» запустил новый сервис «Обмен криптовалют»

17 октября 2024 года инвестиционно-финансовый портал «Минфин» запустил новую услугу «Обмен криптовалют». Он располагается в разделе «Криптовалюта».

Уважаемые читатели!17 октября 2024 года инвестиционно-финансовый портал «Минфин» запустил в разделе «Криптовалюта» подраздел «Обмен криптовалют».

Теперь на нашем портале можно не только ознакомиться с самыми свежими курсами криптовалют, но и провести выгодный обмен. Размещенные в разделе обменники тщательно проверены и имеют положительную репутацию.

Что предлагает новый раздел:

  • Возможность сравнить курсы криптовалют одна к другой, а также к фиатным валютам.
  • Возможность обменять криптовалюту онлайн. В разделе есть прямые переходы на сайты криптообменников. Все обменники работают в автоматическом (без присутствия человека)/полуавтоматическом режиме (человек только подтверждает проведение операции).

  • Возможность оставить отзыв об опыте работы с обменником и ознакомиться с отзывами пользователей об обмене.
  • Информацию о графике работы обменника и социальных сетях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+27
Mini Mi
Mini Mi
17 октября 2024, 16:22
#
Молодцы, просвещайте народ понемногу.
+
0
bonv
bonv
17 октября 2024, 16:40
#
І напряму з обмінником нормально:)))
+
0
dima8891
dima8891
17 октября 2024, 16:41
#
Ну нарешті!
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