Как обменять крипту по лучшему курсу за минуту: «Минфин» запустил новый сервис «Обмен криптовалют»

17 октября 2024 года инвестиционно-финансовый портал «Минфин» запустил новую услугу «Обмен криптовалют» . Он располагается в разделе «Криптовалюта».

Теперь на нашем портале можно не только ознакомиться с самыми свежими курсами криптовалют, но и провести выгодный обмен. Размещенные в разделе обменники тщательно проверены и имеют положительную репутацию.

Что предлагает новый раздел:

Возможность сравнить курсы криптовалют одна к другой , а также к фиатным валютам.

Возможность обменять криптовалюту онлайн. В разделе есть прямые переходы на сайты криптообменников. Все обменники работают в автоматическом (без присутствия человека)/полуавтоматическом режиме (человек только подтверждает проведение операции).