Обратно в 90-е: россия и Китай готовятся к бартерной торговле — Reuters

Китай и россия готовятся возобновить бартерную торговлю на фоне ужесточения западных санкций на банки. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет Reuters.

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Первые бартерные соглашения могут быть заключены осенью 2024 года. россия сейчас разрабатывает нормативные акты, которые позволили бы это делать. Издание предполагает, что Китай будет также разрабатывать собственное законодательство.

Для начала страны планируется торговать сельскохозяйственной продукцией, считает Reuters. Также оговаривается возможность обмена русских металлов на китайские машины.

Последний раз бартерная торговля между Китаем и россией проходила в 90-х годах прошлого тысячелетия. Позже, благодаря развитию банковского сектора, вся торговля полностью перешла на банковские расчеты.

Бартерная торговля должна позволить россии обойти проблемы с платежами и уменьшить видимость двусторонних транзакций для западных регуляторов.