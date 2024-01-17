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17 января 2024, 8:50 Читати українською

В 2024 году вы сможете зарабатывать 400usd в день, не работая. Лучшая платформа для облачного майнинга

После нескольких лет пандемии и глобального кризиса большинство людей начали искать способы пассивного заработка, ведь даже надежная и стабильная работа может исчезнуть в любой момент в такое нестабильное время.

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Среди множества вариантов мы хотели бы выделить облачный майнинг биткоина и рассказать о нем подробнее.

Криптовалюты сегодня являются важным платежным средством, а также инструментом для заработка. И эта тема набирает обороты, поскольку все больше стран начинают регулировать криптовалюты, признавая и легализуя их. Однако добывать криптовалюты традиционным способом не так-то просто — это требует не только больших финансовых вложений в техническую сторону процесса, но и технологических знаний, чтобы все работало гладко и правильно.

Именно поэтому платформа облачного майнинга SunMiner открывает свои двери для новых пользователей — всех, кто хочет добывать и получать прибыль без лишних трудностей.

Почему вам стоит выбрать SunMiner?

При выборе платформы для облачного майнинга биткоина важны надежность, простота использования и доступность. Зная эти нюансы, sunminer.com уделил им особое внимание, и все пользователи получают их на 100%.

● Профессиональная техническая поддержка поможет корректно и доступно решить любую проблему с работой платформы в считанные минуты.

● Лучшее оборудование для бесперебойной работы от Bitmain, Canaan и Nvidia будет добывать для вас биткоин круглосуточно.

Надежная система выплат за счет автоматической работы систем — пользователи получают доход от облачного майнинга на sunminer.com каждые 24 часа.

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● Охват более 100 стран своими сервисами и хешрейт 10EH/s.

● Высококвалифицированные IT-эксперты и блокчейн-инженеры обеспечивают высокоэффективную работу всех систем.

● Чтобы начать работу, достаточно зарегистрироваться одним кликом — никаких сложных настроек и многочасового обучения. Платформа берет на себя заботу о программном и аппаратном обеспечении.

● Платформа работает легально и прозрачно, с необходимыми лицензиями и разрешениями.

● Предусмотрен приветственный бонус для каждого нового пользователя и удобная реферальная система с поощрительным бонусом 3%. Такой подход позволяет получать неограниченную прибыль от облачного майнинга при минимальных вложениях.

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● Предлагаются удобные пакеты услуг, отвечающие любым финансовым возможностям и потребностям. Начальные инвестиции могут составлять всего 10 долларов!

Для получения дополнительной информации нажмите, чтобы загрузить официальное приложение SunMiner.

Пользователи Android нажмите, чтобы скачать SUNminer Пользователи Apple нажмите, чтобы скачать SUNminer.

Источник: Минфин
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