Триумф «Мавки», шортлист «Оскара» и еще 10 креативных побед Украины за границей

«20 дней в Мариуполе» — в шаге от «Оскара»

Документальная лента «20 дней в Мариуполе» журналиста Мстислава Чернова вошла в шорт-лист 96-й премии «Оскар» в двух номинациях — «Лучший международный полнометражный фильм» и «Лучший документальный фильм». Номинантов на награду Американской киноакадемии объявят 23 января 2024 года. Ни один из фильмов, которые Украина выдвигала на «Оскар», еще не попадал в список номинантов.

Чернов вместе с коллегами из Associated Press — Евгением Малолеткой и Василисой Степаненко — были единственными представителями международных СМИ, документировавших последствия боевых действий и артиллерийских обстрелов Мариуполя в начале вторжения. Чернов снял примерно 30 часов видео, в новости удалось передать минут 40.

«Много материала не можешь вместить в новостях, но можешь в кино — там другая структура построения нарратива, потому что больше времени можно вложить в сюжет», — рассказывал Малолетка в мае этого года.

«20 дней в Мариуполе» победила в конкурсе документальных фильмов фестиваля Sundance. Трое репортеров получили Пулитцеровскую премию, а Чернов и Малолетка — премию «За свободу печати» от «Репортеров без границ».

Лента собрала более 531 000 грн в украинском прокате в первый уик-энд. Сейчас ее бокс-офис составляет более 2 млн грн.

«Мавка» — на экранах 148 стран мира

«Мавка» стала первым украинским мультфильмом, который увидели в 148 странах. Только в зарубежном прокате она собрала $15,8 млн, свидетельствуют данные Media Business Reports. Больше всего билетов — 551 000 — приобрели во Франции, собрав бокс-офис в $4,1 млн, по данным Box Office Mojo. По сборам первого дня мультфильм занял первую позицию среди премьерных релизов, а по результатам премьерной недели оказался в пятерке самых кассовых фильмов Франции.

На втором месте по количеству проданных билетов — Польша, где их приобрели 480 000. Третье место со 188 000 билетов занимает Италия. Собранные бокс-офисы составили $2,2 млн и $1,3 млн соответственно, свидетельствуют данные Box Office Mojo.

В Италии «Мавка» стала пятым кассовым анимационным фильмом 2023 года, а в Португалии заняла первое место среди независимых анимационных дебютов 2023-го и второе — среди всех анимационных релизов 2023 года.

Читайте также: Сборы Аватара превысили $2 млрд: сможет ли это спасти Disney

Украинский сериал «Первые дни» на Netflix

С сентября 2022 года на Netflix растет количество фильмов и сериалов украинского производства. В течение 2023 их количество увеличилось до около 50 из 20. В частности, на сервисе появились «Люксембург, Люксембург» Антонио Лукича, «Мирный-21» Ахтема Сеитаблаева, «Памфир» (2022) Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

«Возможно, когда-нибудь Netflix опубликует данные просмотров национального контента. Они впечатляют», — говорил в октябре соучредитель FILM.UA Group Сергей Созановский на медиафоруме Kyiv Media Week.

В декабре Netflix опубликовал отчет за январь-июнь 2023 года. Первый сезон «Слуги народа» на сервисе набрал 900 000 просмотров, второй — 500 000. Сериалы «И будут люди» и «Поймать Кайдаша» — по 300 000 просмотров.

«Национальный контент достиг уровня, когда он хорошо работает на разных площадках, это коммерчески привлекательно», — говорил Созановский на медиафоруме.

Среди достижений сотрудничества — сериал «Первые дни» — первый проект, премьера которого состоялась на Netflix. Это один из пока редких кейсов, когда сервис купил украинское кино еще на этапе производства.

Читайте также: Сколько украинцы тратят на подписки Netflix и Spotify

Бренд adidas с украинским оттенком

Спортивные костюмы и платья в технике пэчворк, джинсовые куртки и сумки, украшенные шипами из футбольных бутсов. В июле 2023 года вышла совместная коллекция украинской дизайнера Ксении Шнайдер и бренда adidas. Forbes оценивает оборот производителя спортивной одежды и аксессуаров в $23,4 млрд.

Коллаборация украинского бренда Ksenia Schnaider с гигантом мирового ритейла — победа всей отрасли. «Это превращает нашу индустрию в полноценного игрока мировой и приравнивает украинский бренд к глобальным», — говорил Forbes дизайнер Иван Фролов.

В Украине продажи стартовали 1 августа. Анонс второй совместной коллекции прошел в сентябре на London Fashion Week. Продажи Шнайдер не комментирует. В интервью The Village дизайнер рассказывала, что почти все кроссовки, сумки и некоторые размеры брюк и джинсов раскупили в первые два дня.

Это не единственное громкое сотрудничество за год. В октябре украинцы Nué выпустили коллекцию очков с 50-летним британским брендом Linda Farrow. А в декабре коллаборацию представили украинская дизайнер Anna October и американский бренд J.Crew, доход которого в 2023-м достиг $2,3 млрд.

Победа во французском конкурсе ANDAM

Цель основанной в 1989-м премии ANDAM — подсвечивать и поддерживать молодые таланты в области моды. Ее лауреатами становились дизайнеры Мартин Маржела, Гарет Пью, Кристоф Лемер и другие. В мае 2023 к списку присоединился украинец — дизайнер Руслан Багинский стал победителем в категории аксессуаров. В жюри вошли президенты самых модных домов — Yves Saint Laurent, Chloe и Chanel, а также председатели правлений конгломератов Kering и LVMH. Приз Багинского — менторство исполнительного вице-президента Hermès Гийома де Сейнеса. Hermès International был основан в 1837 году, а его оборот в 2023-м составил $12,2 млрд.

Багинский — любимец иностранной аудитории. В 2023-м Бейонсе выбрала серебряные канотье бренда для тура Renaissance, концерты которого посетило более 1,6 млн человек. Шляпки Багинского появились на обложке итальянского Vogue. Их носят модели Кайя Гербер и Эмили Ратаковски и певица Мадонна.

Клип украинского режиссера номинирован на MTV Video Music Awards

Видео на песню Attention певицы Doja Cat, которое сняла украинская режиссер Таня Муиньо, получило две номинации на MTV Video Music Awards. Американская хип-хоп исполнительница с более чем 65 млн ежемесячных прослушиваний на Spotify пригласила Муиньо поработать над релизом, который Pitchfork назвал «началом новой эры» для Doja Cat.

Клип с 25 млн просмотров соревновался в категории «Видео года», но уступил Anti-Hero певицы Тейлор Свифт. Зато Attention отметили за лучшую артрежиссуру — награду MTV получил художник-постановщик клипа Спенсер Грейвз.

В портфолио Муиньо — много клипов для иностранных звезд. Она снимала видео для Гарри Стайлза, Post Malone, The Weeknd, Cardi B. В 2023 году Муиньо пополнила список коллабораций клипами для Сэма Смита, Ленни Кравица и Чонгука из южнокорейской группы BTS.

Украинки-амбасадорки проекта Spotify Equal

В марте 2023 года Джамала стала первым украинским амбассадором проекта Spotify Equal. В конце года ее песня Take Me To A Place заняла третье место в плейлисте Equal Global: Top Artists 2023, уступив трекам певиц INNA и Алиши Киз.

Проект был запущен, чтобы поддерживать женщин в музыкальной индустрии. Он состоит из подборок, транслируемых в 187 странах. За два года песни резидентов Equal Global прослушали в плейлисте более 144 млн раз, свидетельствуют данные Spotify. К концу декабря у Джамалы более 170 000 прослушиваний в Spotify в месяц.

Амбассадорами Spotify Equal в 2023-м стали Onuka и Alyona Alyona. В глобальный плейлист с почти миллионом подписчиков добавили трек Onuka Peremoha, а фотографию певицы разместили на билборде на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Украинских художников стало больше

В феврале один из крупнейших художественных музеев мира — Metropolitan Museum of Art — признал Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками и изменил подписи под их картинами. «Если художники такого уровня будут считаться в мире украинскими, образ Украины начнет отделяться от России», — говорил искусствовед Эдуард Дымшиц.

Айвазовский — один из величайших маринистов мира, Куинджи называют мастером света, а Репина — лучшим жанристом среди художников Украины и Российской империи XIX — начала ХХ века.

Самая дорогая работа Куинджи «Березовая роща» ушла на Sotheby’s за $2,7 млн. «Несколько десятков работ Айвазовского проданы более чем за $1 млн, — говорит Дымшиц. — Этот художник превосходит двух других по количеству написанных произведений и сумме, вырученной из продаж на аукционах». Одна из самых дорогих картин Айвазовского — «Вид Константинополя и Босфора» — стоила $4,6 млн.

На аукционах было продано более 300 живописных и более 500 графических произведений Репина. Одна из самых дорогих его картин — «Портрет Веры Репиной» — $1,6 млн.

Выставка об украинском модернизме стала выставкой года по версии Apollo Awards

Журнал Apollo назвал «В эпицентре бури: украинский модернизм, 1900−1930» выставкой 2023 года. Экспозицию собрали из произведений Национального художественного музея Украины, Музея театра, музыки и кино Украины и частных коллекций и перевозили за границу под ракетными ударами, чтобы представить в европейских музеях.

Выставку представили на трех площадках: в Национальном музее Тиссена-Борнемисса в Мадриде, Музее Людвига в Кельне и в залах Королевских музеев изобразительного искусства Бельгии в Брюсселе. В 2024 году экспозицию планируют показать еще в двух европейских столицах. В нее вошли около 70 работ Казимира Малевича, Александры Экстер, Лазаря Лисицкого, Сары Шор, Михаила Бойчука, Александра Богомазова и других украинских авангардистов.

По состоянию на конец декабря выставка получила более 1,2 млн упоминаний в мировых медиа, сообщают в Национальном музее. Охват — 518 млн человек.

Украинский учитель впервые вошел в десятку Global Teacher Prize

Преподаватель Артур Пройдаков стал первым украинцем в десятке финалистов премии Global Teacher Prize. Премию в 2014 году учредил британский фонд Varkey GEMS Foundation. Ею отмечают учителей со всего мира, внесших выдающийся вклад в профессию. Победитель получает $1 млн.

Пройдаков сначала преподавал украинский язык и литературу в педагогическом колледже Луганской области, а затем — в киевской частной школе Midgard. Его отметили, в частности, за креативный подход к работе с использованием диджитал-инструментов и игр, а также за успешные показатели учащихся — от 190 баллов на ВНО.

В десятку лучших учителей мира в 2023-м вошли педагоги из Канады, США, Индии, Франции, Ганы, Пакистана, Чили, ЮАР и Великобритании. Победительницей стала учительница из Пакистана.

Список «40 до 40» американского издания Ad Age с украинцем

Ad Age — медиа о маркетинге, основанное в 1930 году. В списке «40 до 40» оно собирает самых ярких представителей сферы IT, Web3, предпринимателей и специалистов по маркетингу и рекламе. Ранее в список входили основатель Ogilvy & Mather и Ógilvy PR Дэвид Огилви, которого называют отцом рекламы, основатель Института маркетинга Элвин Ахенбаум и маркетолог Coca-Cola Билл Беккер.

В 2023 году к ним присоединился основатель агентства Bickerstaff Илья Ануфриенко. Рядом с ним в списке — глава B2B коммуникаций в Spotify Эрин Стайлс, глава рекламного отдела Uber в США и Канаде Джесс Шуралеф и топ-менеджер Amazon Авильда Хэнкок.

Ануфриенко отметили за флешмоб #FreeTheLeopards, призывавший правительство Германии предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Это не единственная громкая победа Bickerstaff.

В мае 2023-го агентство получило золото за брендинг острова Хортица и было признано бутиковым агентством года на фестивале рекламы ADC в Нью-Йорке. Осенью вошло в шорт-лист премии «Лучшее агентство года» по версии другого влиятельного маркетингового медиа — AdWeek. Компанию украинцам составили «Агентство года» по версии «Каннских львов» Gut Agency и 27-летняя Mother London. «Такие вещи помогают формировать прайс и искать клиентов [за границей]», — говорит Ануфриенко.

Украинский институт в Берлине и Париже

Об открытии первого зарубежного офиса Украинского института в Берлине стало известно в начале 2023 года. «Он будет способствовать лучшему пониманию Украины в немецком обществе и популяризировать нашу культуру», — написала в Facebook заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

В перечне проектов на официальном сайте немецкого Украинского института — восемь инициатив. В частности, серия чтений с украинскими авторами «Голоса из Украины», выставка «Калейдоскоп истории: украинское искусство 1912−2023» и украинская программа на джазовом фестивале jazzahead! в Бремене. За последние четыре года Украинский институт организовал 18 мероприятий и проектов в Германии, пишет Джапарова.

В ноябре прошло открытие представительства Украинского института во Франции. В него трансформировался культурный проект Printemps Ukrainien, основанный в 2022 году украинскими волонтерами. Их усилиями было реализовано 96 культурных мероприятий, которые посетили 40 000 гостей.