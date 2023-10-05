Слушаете ли вы подкасты (опрос)

Подкасты очень удобные. Их можно слушать в машине, не отвлекаясь, и получать оперативную новостную информацию. Можно слушать на ночь, или во время перерыва — в любой ситуации. А потом поставить на паузу и вернуться к прослушиванию, когда это будет удобно.

Уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году — запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

После ответа на вопрос вы можете изменить свой выбор или вернуться на несколько шагов назад, если хотите предоставить другой ответ.

Мы будем очень благодарны вам за ваше время!

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