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3 октября 2023, 10:44 Читати українською

Все больше возможностей для быстрых инвестиции от 10$

С появлением криптовалют на рынке, все больше участников присоединяются к процессу майнинга, что делает его все сложнее из-за необходимости большей вычислительной мощности. Это привело к проблемам для майнеров, которые ранее использовали собственное оборудование, так как они столкнулись с неустойчивостью из-за высоких электрозатрат и износа аппаратуры. В этом контексте облачный майнинг стал привлекательным решением.

Что представляет собой облачный майнинг?

Облачный майнинг — это метод добычи криптовалюты, такой как биткойн, с использованием арендованных вычислительных ресурсов в облаке, без необходимости установки и управления собственным оборудованием и программным обеспечением. Компании, предоставляющие услуги облачного майнинга, позволяют людям открывать учетные записи по доступной цене и участвовать в добыче криптовалюты удаленно, что делает этот процесс доступным для многих людей по всему миру. Поскольку этот вид майнинга осуществляется через облачные ресурсы, проблемы, такие как техническое обслуживание оборудования и непосредственные энергозатраты, значительно снижаются. В результате облачный майнинг становится более удобным и беспроблемным способом инвестирования.

Как начать с облачным майнингом?

Хотите попробовать облачный майнинг? Вот основные шаги, которые вам нужно предпринять перед началом.

Шаг 1: Выбор поставщика облачного майнинга

CGMD Miner — это известная и мощная платформа для майнинга криптовалюты и отличный источник пассивного дохода от криптовалюты. Эта компания является одной из ведущих в мире в области майнинга и надежным партнером для майнеров. CGMD Miner предлагает бесплатную программу майнинга биткойнов, которая позволяет вам пассивно добывать биткойны без каких-либо обязательств. Следите за балансом и, когда накопится 12 долларов США в биткойнах, вы можете вывести их на свой счет или использовать для торговли. Весь доход принадлежит вам, и вы можете выводить его на свой личный кошелек.

Преимущества платформы:

Регистрация с бонусом в 10 долларов.

Высокая доходность и ежедневные выплаты.

Отсутствие дополнительных сервисных или административных сборов.

Возможность майнить более 6 других валют на платформе.

Партнерская программа, позволяющая приглашать друзей и зарабатывать до 3000 долларов в виде реферальных бонусов.

Защита безопасности McAfee® и Cloudflare®.

Техническая поддержка 24/7.

Шаг 2: Регистрация аккаунта

Для начала выберите поставщика облачного майнинга, такой как CGMD Miner, и зарегистрируйтесь, чтобы создать новую учетную запись. Процесс регистрации обычно прост и включает в себя ввод адреса электронной почты и создание учетной записи. После регистрации вы можете сразу начать майнить биткойны.

Шаг 3: Покупка контракта на майнинг

CGMD Miner предоставляет различные варианты контрактов на майнинг, включая пакеты на 100, 500 и 1000 долларов. Каждый контракт имеет свой процент прибыли и определенный срок.

Дополнительный пассивный доход можно получить при участии в следующих контрактах:

Получение дохода на следующий день после покупки контракта.

Партнерская программа, позволяющая зарабатывать, приглашая других.

Возможность выводить доход на свой кошелек или инвестировать его в другие контракты.

В заключение:

Облачный майнинг представляет собой удобный и эффективный способ увеличить пассивный доход от криптовалюты. Пользуясь этими возможностями, вы можете увеличить свои криптовалютные активы с минимальными затратами времени и средств. Пассивный доход — это цель многих инвесторов, и с CGMD Miner вы можете максимально раскрыть свой потенциал для получения пассивного дохода.

Если вас интересует более подробная информация о CGMD Miner, посетите их официальный сайт www.365miner.com

Ви так же можете ввести «CGMD» в Google App Store или Apple Store, чтобы загрузить приложение.

Источник: Минфин
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