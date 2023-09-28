Криптовалютная торговая площадка Bybit сообщила, что на время перестает предоставлять свои услуги на британской территории. Ее руководство решило перестать работать с клиентами из этой страны, так как ее власти ввели новые правила, пишет брокер Cauvo Capital на своём сайте.
Bybit временно свернула бизнес в Британии
FCA с 8 октября внедрит обновленные нормы, регламентирующие маркетинговые кампании в фирмах, занимающихся криптовалютами. По ним применение английского языка приравнивается к привлечению клиентов на британской территории.
Bybit появилась на рынке в 2018-м. Сейчас она занимает пятую позицию по объемам торгов. К 22 сентября этот показатель был равен $684 миллионам.
У клиентов будет 3 месяца на вывод активов с Bybit
Из-за новых правил фирма решила, что перестанет открывать счета британским гражданам и резидентам. Кроме того, с 8 октября лица, уже сотрудничающие с этой криптобиржей, потеряют возможность для внесения новых депозитов, заключения договоров или увеличения позиций по любым услугам и продуктам, которые были открыты в прошлом. Закрыть позиции клиенты Bybit смогут до 8 января. Связанный с выводом средств функционал продолжит работу.
В конце весны компания ушла с канадского рынка. Она решила временно закрыть доступ к своим услугам и продуктам для клиентов из Канады по аналогичной причине: из-за перемен в местных законах, о чём пишут те, кто имеет на cauvocapital.com личный кабинет.
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