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28 сентября 2023, 16:34 Читати українською

Bybit временно свернула бизнес в Британии

Криптовалютная торговая площадка Bybit сообщила, что на время перестает предоставлять свои услуги на британской территории. Ее руководство решило перестать работать с клиентами из этой страны, так как ее власти ввели новые правила, пишет брокер Cauvo Capital на своём сайте.

FCA с 8 октября внедрит обновленные нормы, регламентирующие маркетинговые кампании в фирмах, занимающихся криптовалютами. По ним применение английского языка приравнивается к привлечению клиентов на британской территории.

Bybit появилась на рынке в 2018-м. Сейчас она занимает пятую позицию по объемам торгов. К 22 сентября этот показатель был равен $684 миллионам.

У клиентов будет 3 месяца на вывод активов с Bybit

Из-за новых правил фирма решила, что перестанет открывать счета британским гражданам и резидентам. Кроме того, с 8 октября лица, уже сотрудничающие с этой криптобиржей, потеряют возможность для внесения новых депозитов, заключения договоров или увеличения позиций по любым услугам и продуктам, которые были открыты в прошлом. Закрыть позиции клиенты Bybit смогут до 8 января. Связанный с выводом средств функционал продолжит работу.

В конце весны компания ушла с канадского рынка. Она решила временно закрыть доступ к своим услугам и продуктам для клиентов из Канады по аналогичной причине: из-за перемен в местных законах, о чём пишут те, кто имеет на cauvocapital.com личный кабинет.

По материалам Cauvo Capital

Источник: Минфин
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