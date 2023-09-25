Аналитические данные экспертов Forex Club от 25.09.2023

Рост доходности трежерис в обычных условиях означает более высокую привлекательность роста курсовой стоимости акции наряду с низкими рисками. Но сейчас данное условие не работает. Устойчивость экономики США перед повышением ставок ФРС предполагает мягкую посадку экономики США, избегая жесткой рецессии. Но повышение ставки вкупе с ростом государственных расходов сводят данные ожидания роста на нет.

Рост базовых ставок распространяет боль на все классы активов: в четверг американские акции испытали самое большое падение за шесть месяцев, поскольку инвесторы перестроились под условия нового мира, где ставки находятся на уровнях, не наблюдавшихся со времен мирового финансового кризиса. Это далеко от оптимизма, с которым инвесторы рынка инструментов с фиксированной доходностью начали 2023 год, который тогда считался, вероятно, «годом облигаций», когда более высокие доходности восстанавливают привлекательность их в качестве главного актива-убежища. Но вместо того, чтобы выступать в качестве убежища, облигации провели большую часть года в качестве источника волатильности на мировых рынках. Рост в первые месяцы 2023 года сменился резкими потерями.

Доходность 10-летних облигаций США

По словам Билла Гросса, бывшего директора по инвестициям Pacific Investment Management Co, проблемы с облигациями не закончатся, даже если ФРС прекратит повышать ставки. Бюджетное управление Конгресса в мае прогнозировало, что в ближайшее десятилетие дефицит бюджета составит 20 триллионов долларов, а федеральный долг, принадлежащий населению, достигнет 119% валового внутреннего продукта, что является самым высоким показателем в истории США. Так называемый точечный график прогнозов ФРС показывает, что политики планируют снова поднять целевую ставку к концу года до диапазона от 5,5% до 5,75%.

С технической точки зрения цена индекса S&P500 смогла закрыть неделю ниже поддержки в области 4378, что может предполагать дальнейшее снижение к следующей поддержке в область 4200.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что «устойчивая» экономика позволит центральному банку сохранять дополнительное давление на финансовые условия с гораздо меньшими издержками для роста и рынка труда, чем в предыдущих битвах с инфляцией в США. Простыми словами, текущее повышение ставки не окажет негативного влияния на экономический рост. Но один из факторов, который способен сильнее влиять на рост инфляции, с которой борется ФРС -стоимость энергоносителей (нефть).

JPMorgan повысил рейтинг европейского энергетического сектора до уровня «выше рынка» на фоне «продолжающегося нефтяного суперцикла», ожидая цены на нефть в 100 долларов за баррель «на горизонте» долгосрочной перспективы.

Цены на нефть поднимутся до $100 за баррель в четвертом квартале текущего года, прогнозирует замминистра нефтяной промышленности Ирака Басим Мохаммед Хадаир. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщило издание Аль-Сабах.

Данные бирж и регуляторов говорят о том, что позиционирование хедж-фондов способствует дальнейшему росту, который с июня составил почти 30%, при этом за последние две недели ускорились покупки как фьючерсов на нефть марки Brent, так и фьючерсов на американскую нефть. Последние данные показали, что за две недели до 12 сентября совокупные чистые длинные позиции фондов по Brent и американскому эталону West Texas Intermediate выросли на 137000 контрактов, или на 35%, до 18-месячного максимума на уровне 527000 контрактов.

Другие инвесторы использовали рынок опционов для хеджирования на случай, если цены превысят $100 за баррель до конца года. По словам Чарли Макэллиготта, стратега по деривативным сделкам на акции в Nomura, по состоянию на пятницу фонды купили около 37000 опционов «колл» на WTI, которые дают инвесторам право покупать базовые активы, срок действия которых истекает в декабре по цене «страйк» в $115.

С технической точки зрения, текущая коррекция нефти Brent может продлиться до 90,4 с дальнейшей целью выше 99.

На фоне риска снижения фоновых индексов, растет рост спроса на золото. Эксперты Goldman Sachs отмечают, что в среду их клиенты заметно увеличили покупки колл-опционов на GLD — обеспеченный физическим золотом ETF, — доведя их до полугодового максимума. Кроме того, клиенты другого крупного банка — UBS — также активно покупали бычьи спреды на GLD и перекладывались в колл-опционы с более отдаленной по времени датой экспирации.

С технической точки зрения, коррекция еще может продолжиться в область 1874- 827. После чего при сохранении твердой позиции у ФРС продолжать увеличивать ставку дальше, и более того, держать ее на высоком уровне долгое время цена может начать восстановление и снова попробовать новый импульс к 2000 на унцию.

Эта же жесткая позиция ФРС на фоне ультрамягкой денежно-кредитной политики Банка Японии способствует росту пары USDJPY к 150. Многие трейдеры ожидают начала валютных интервенций Банком Японии. Банк Японии и его глава Кадзуо Уэда развеяли надежды на какой-либо скорый отход от сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Незадолго до сентябрьского вмешательства 2022 года Банк Японии провел так называемую проверку ставок, что часто считается предвестником фактической интервенции. Внезапная длинная вертикальная линия на ценовом графике также может сигнализировать о том, что Банк Японии купил или продал валюту, но иногда эти движения могут быть вызваны паникой на рынке. С технической точки зрения, распродажа от 150 выглядит очень логичной.

Повышение ставки ФРС и «ястребиный» комментарий Пауэлла спровоцировали новое укрепление доллара США против всех валют.

Тренды на валютном рынке не меняются: евро преодолевает 1,06 с целью 1,03. Рынок снова заговорил про паритет. Особенно это становится актуальным после информации о том, что ЕЦБ не собирается повышать ставку в дальнейшем.

Фунт не смог приостановить падение и нацелился на 1,2160 и ниже. Пока другой поддержки на графике не видно.