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19 сентября 2023, 16:55 Читати українською

В ходе первой торговой сессии котировки Arm увеличились на 22%

В течение дебютных торгов ценные бумаги Arm подорожали на более чем 20%. При этом заработок компании составил $4,87 миллиарда. Благодаря таким показателям первичное публичное размещение акций этой компании уже стало самым крупным с первых дней 2023-го. Затем рост несколько просел (котировки увеличились на 16,46%, до $59,39), как показал на Cauvo Capital обзор.

Arm, 90% активов которой принадлежит SoftBank, реализовала 95,5 миллиона ADS по $51 каждая. Это верхний предел диапазона $47−51, в котором фирма первоначально собиралась осуществить листинг. В итоге стоимость Arm на фондовом рынке подошла вплотную к $65 миллиардам. Цена доли компании, которой владеет SoftBank, при этом увеличилась на $9,2 миллиарда.

Крупнейшие покупатели Arm готовы вложиться в покупку ее акций

В прошлом японский конгломерат думал над тем, чтобы продать британского производителя процессоров американской NVidia, которая входит в число самых крупных изготовителей видеокарт на Земле. Предполагаемая стоимость сделки составляла $40 миллиардов. Но в 2022-м сделка была отменена, так как ее заключение не одобрили антимонопольные регуляторы.

Ряд сотрудничающих с Arm больших технологических компаний, в число которых входят Apple, NVidia, Intel, Google, TSMC и Samsung в прошлом сообщил о готовности к выкупу ценных бумаг производителя чипов на $735 миллионов. Информацию сообщают пользователи, имеющие на cauvocapital.com личный кабинет.

По материалам Cauvo Capital

Источник: Минфин
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