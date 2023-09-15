Контракт на добычу от $10: как использовать майнинг для инвестирования

Все больше игроков выходят на рынок криптовалют, а майнинг становится сложнее и требует больше вычислительных мощностей. В результате многие из тех, кто раньше использовал для майнинга криптовалют собственное оборудование, теперь считают его неустойчивым: за электроэнергию приходят высокие счета, а оборудование изнашивается. Поэтому все более привлекательным вариантом становится облачный майнинг.

В партнерском материале рассказываем подробнее, в чем его особенности и как он поможет нарастить пассивный доход.

Что такое облачный майнинг?

Облачный майнинг — это механизм, использующий арендованные облачные вычислительные мощности для добычи криптовалют, например биткоинов. Не требуется установка и запуск оборудования, а также установка программного обеспечения.

Компании, занимающиеся облачным майнингом, позволяют открывать счета по базовой цене и участвовать в добыче криптовалюты, что делает майнинг доступнее. Поскольку майнинг проходит в облаке, проблем с обслуживанием оборудования или прямым расходом на электроэнергию становится меньше.

Как начать облачный майнинг

Вот основные шаги, которые нужно проделать перед стартом.

Шаг 1. Выберите поставщика облачного майнинга

CGMD miner — популярная и мощная платформа для майнинга криптовалюты и отличный ресурс для получения пассивного дохода. CGMD miner представляет бесплатную программу майнинга биткоинов, позволяющую пассивно зарабатывать биткоины независимо от технических знаний или финансовых ресурсов, без каких-либо условий. Как только будут добыты биткойны на сумму $12, их можно перевести на свой счет и торговать ими. Любая прибыль принадлежит вам, и вы можете вывести его на свой личный кошелек.

Преимущества платформы:

бонусные $10 сразу после регистрации;

высокий уровень доходности и ежедневные выплаты;

нет дополнительного сервисного или административного собрания;

генерировать можно и другие валюты;

партнерская программа компании позволяет приглашать друзей и зарабатывать до $3 тыс. реферальными бонусами;

защита безопасности McAfee? Cloudflare?Security Protection;

круглосуточная техническая поддержка.

Шаг 2. Зарегистрируйте аккаунт

Перейдите к выбранному провайдеру и зарегистрируйтесь, чтобы создать новую учетную запись.

Майнер CGMD предлагает простой процесс регистрации: все, что нужно, ввести адрес электронной почты. После регистрации можно сразу же начать добывать биткоины.

Шаг 3. Купите контракт на майнинг

Майнер CGMD предлагает разные варианты контрактов на майнинг: пакеты от $100 до $5 тыс. У каждого из них своя рентабельность инвестиций и определенный период действия контракта. А именно:

Доход начинает поступать на следующий день после покупки контракта. Когда он достигнет $100, деньги можно вывести на зашифрованный кошелек или продлить покупку других контрактов.

Шаг 4. Получайте пассивный доход

Облачный майнинг — хороший способ увеличить пассивный доход. Криптокапитал можно увеличивать в режиме автопилота с минимальными затратами времени — меньшими, чем в любом типе активной транзакции. Пассивный доход — цель каждого инвестора и трейдера, и с майнером CGMD достичь ее становится проще, чем когда-либо.

Партнерская программа в CGMD

Майнер CGMD также запустил партнерскую программу — платформу, которая позволяет зарабатывать деньги, рекомендуя вебсайт другим. Зарабатывать можно, даже не инвестируя. При приглашении положительных рефералов начисляется фиксированный одноразовый бонус до $3 тыс.

Больше информации о майнере CGMD — на официальном сайте.