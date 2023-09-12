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12 сентября 2023, 13:00 Читати українською

Ключевые события текущей недели 11 — 17.09.2023

Германия. Индекс экономических настроений от ZEW

Ситуация в немецкой экономике оставляет желать лучшего. Темпы роста ВВП ощутимо замедлились. Индекс деловой активности в промышленном секторе страны находится в зоне спада уже год, что обусловлено изменением логистических цепочек, сокращением производства на некоторых крупных предприятиях, а также монетарной политикой ЕЦБ. На негативную территорию перешел и аналогичный показатель в сфере услуг. И позитивных изменений пока что не предвидится. Именно этим обусловлено и то, что экономические настроения демонстрируют негативную динамику, что негативно для общеевропейской валюты. Сохранение тенденции к снижению показателя способно отправить пару EURUSD в район уровня 1,0580.

США. Уровень инфляции

Уровень инфляции США за год снизился с отметки 9,1% до 3,0%. Но данные за июль отразили рост показателя до 3,2% в годовом выражении. И это сразу же вернуло опасения того, что Федрезерв будет вынужден продолжить ужесточение монетарной политики. Более того, мировые аналитические агентства предполагают, что ценовое давление в США продолжит рост, в том числе, в связи с повышением цен на нефть. Рост уровня инфляции вкупе с неплохими еженедельными данными по обращениям за пособием по безработице в США усилит опасения еще одного повышения ставки, что позитивно для доллара. При таком развитии событий пара USDJPY способна возобновить движение к уровню 148,60.

Решение по монетарной политике ЕЦБ

Европейская экономика демонстрирует достаточно слабые результаты. Но, несмотря на это европейский регулятор вынужден проводить ужесточение монетарной политики в рамках борьбы с высоким ценовым давлением. Несмотря на то, что базовая ставка уже повышена до 4,25%, уровень инфляции в регионе все еще более, чем в 2 раза превышает таргет, установленный ЕЦБ. Тем не менее, слабая макростатистика приводит к тому, что Центробанк берет паузу в деле повышения ставки. Недостаточная решительность ЕЦБ позитивна для такого актива, как золото. Если ставку сохранят без изменений, XAUUSD может вернуться в район уровня 1944,10.

Материал подготовлен Forex Club

Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами является рискованным занятием и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен суммой остатка на торговом счете.

Источник: Минфин
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