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19 июля 2023, 16:38 Читати українською

Slotoking и Superhumans Center объединили усилия по оказанию помощи героям войны

Украинское лицензионное онлайн-казино Slotoking (ООО Слотс Ю.Эй.) и Superhumans Center подписали меморандум о сотрудничестве, направленном на восстановление военных, которые получили тяжелые травмы во время войны.

В рамках этого долгосрочного партнерства Slotoking в течении года передаст 40 000 000 гривен собственных средств на реабилитацию защитников Украины. Первые 4 000 000 гривен уже были перечислены сразу после подписания меморандума.

Война оставляет невыразимо болезненный след в жизни многих военных. Поэтому их реабилитация должна быть неотъемлемой частью процесса восстановления и возвращения к полноценной жизни. Этот меморандум о сотрудничестве является своеобразным символом благодарности нашим военным. Он подчеркивает большое значение помощи и поддержки для тех, кто отдал свои силы и здоровье для защиты нашей страны.

Head of Brand Slotoking Александр Машинцев: «Учитывая то, что мы можем жить и работать благодаря неутомимым усилиям тех, кто стоит на передовой, мы как социально ответственный бизнес не можем оставаться в стороне. Наша помощь направлена на ту часть войны, которая часто остается вне медиапространства — медицинскую реабилитацию, психологическую поддержку и социальную адаптацию военных, которые получили травмы во время войны. Мы рады быть частью такого проекта и помочь нашим военным вернуться к полноценной жизни, которую у них отняла война.»

Superhumans Center — это современная, специализированная клиника, которая занимается бесплатным протезированием, реконструктивной хирургией, реабилитацией и психологическим сопровождением военных и гражданских, пострадавших в результате войны.

Благодаря сотрудничеству Slotoking и Superhumans Center, еще больше пострадавших военных смогут вернуться к активному движению и жизни.

Источник: Минфин
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