Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета
НБУ решает проблему комиссий, которые обменники берут за прием «изношенных купюр» — Гетманцев
Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Обращение Гетманцева к обменникам и банкам
«Хотел бы при случае обратиться к валютным обменникам,
Именно поэтому наверняка решили ввести дополнительную комиссию за обмен «изношенных» купюр, среди которых изношенными считаются даже помятые или крошечные точки в уголке.
Эта точка может вам слишком дорого стоить. Если точнее — лицензии", — предупредил Гетманцев.
По его словам, Нацбанк уже занимается этой проблемой.
«Граждан прошу сообщать мне в телеграм-канал о фактах безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогательства обменниками дополнительных комиссий», — отметил он.
Комментарии - 15
Валютою банки перебирали з 90-х. В Зе на відміну від Пе навіть банка свого нема. :)
Тільки не потрібно писать що Зе заставляє співробітників Пе-банка не брать поношені купюри.
Я знаю що ти на роботі троль-мурзило. Тпрусь від мене!
на рынке сдал, без комиссии, там пятна не заметили, нет машинки что светит, а вот за розовую 100 гр комиссия была