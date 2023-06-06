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6 июня 2023, 16:40 Читати українською

НБУ решает проблему комиссий, которые обменники берут за прием «изношенных купюр» — Гетманцев

Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр.
Фото: biz.ligazakon.net

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Обращение Гетманцева к обменникам и банкам

«Хотел бы при случае обратиться к валютным обменникам, в т. ч. банкам. Друзья, понимаю, возможно в поиске дополнительной маржинальности, вы немного забыли и забыли, что в стране война.

Именно поэтому наверняка решили ввести дополнительную комиссию за обмен «изношенных» купюр, среди которых изношенными считаются даже помятые или крошечные точки в уголке.

Эта точка может вам слишком дорого стоить. Если точнее — лицензии", — предупредил Гетманцев.

По его словам, Нацбанк уже занимается этой проблемой.

«Граждан прошу сообщать мне в телеграм-канал о фактах безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогательства обменниками дополнительных комиссий», — отметил он.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 15

+
+163
matroskin
matroskin
6 июня 2023, 16:45
#
А що тут вирішувати, хай НБУ просто виконує власні директиви й приймає зношені купюри від банків та обмінників, або хоча б зобов'яже державні банки виконувати свої ж вимоги а не перебирати фейс-контролем американських президентів.
+
+67
brigadirius
brigadirius
6 июня 2023, 16:50
#
Класичний піар Щипача. Спочатку забороняємо, а потім розказуємо як це негарно. «Ой, а кто же ето сделал?»
+
+15
matroskin
matroskin
6 июня 2023, 16:56
#
Та їх ніхто і не забороняв приймати, просто якщо держ.банки всупереч закону «перестраховуються» і перебирають купюри, то відповідно реагує і весь ринок. Якщо люди будуть знать що в банк завжди можна здать як і грн то і париться цим не будуть.
+
+44
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
6 июня 2023, 17:18
#
Те обменники и банки, которые начали страдать этой фигней тупо сделали хуже только себе и своим конкурентам на этом рынке. Теперь большинство людей, ну как минимум те, кто столкнулся с этим идиотизмом, будут при покупке выносить мозг касирам и требовать чтобы давали идеальные купюры, и не будут брать даже с минимальными потёртостями. Пускай теперь они (обменники и банки) глотнут г*внеца и потеряют на количестве клиентов.
+
0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 июня 2023, 17:38
#
Да, приходится выносить мозг кассирам иначе вы становитесь последним отстойником для проблемных купюр, которые можно сдать у нас в стране только с дисконтом, а далее они перекочуют к следующему невнимательному гражданину и некоторой вероятностью обменять по полной цене в США, Ближний Восток/ Азия. Потому что инкассо убитых купюр это очень долгий процесс, головная боль и ущерб для банка
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0
Сергей Гончаренко
Сергей Гончаренко
6 июня 2023, 18:53
#
Мне в Райфе дали постиранную сотку , в пачке и не заметил , хотел через терминал привата сплавить , но даже он не принимал. Это до запрета было , где месяц, а то и более назад. Теперь только за границей их потратить))
+
0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 июня 2023, 17:21
#
Есть и другая схема, обменники берут на их взгляд баксы с уценкой, кооперируются с банками и впаривают весь неликвид обратно клиентам, т.к. они не имеют при себе должного УФ и ИФ оборудования, чтоб посмотреть подлинность купюр
+
0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 июня 2023, 17:29
#
2. Банки весь неликвид стараются сплавить клиентам, вам дают пачку купюр, с них обязательно часть будет с видимыми (штампы, потертости, пятна) и невидимыми проблемами (стираные, плесень, залитые химикатами и т. д.), которые видно только в УФ

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 июня 2023, 17:46
#
Цікаво, хто ще забув, що в країні війна?
+
+24
bonv
bonv
6 июня 2023, 17:55
#
Все банки мають брати і без комісії. Зе-жесть!
+
0
matroskin
matroskin
6 июня 2023, 18:11
#
Я знаю шо Ви на роботі, але Зе тут до чого?
Валютою банки перебирали з 90-х. В Зе на відміну від Пе навіть банка свого нема. :)
Тільки не потрібно писать що Зе заставляє співробітників Пе-банка не брать поношені купюри.
+
0
bonv
bonv
6 июня 2023, 19:31
#
При пороху з баксами проблем не було. Штампи-роки-написи — все проходило. Тому при зе-жесть!
Я знаю що ти на роботі троль-мурзило. Тпрусь від мене!
+
+15
bonv
bonv
6 июня 2023, 18:02
#
Понапридумували штампи-роки-написи. Гірше ж точно не буде? ©
+
+9
sirius1111
sirius1111
6 июня 2023, 19:02
#
Нашли еще один способ побрить…дальше интереснее будет…
+
0
xapyga
xapyga
6 июня 2023, 19:27
#
Это реально надо прекращать, у меня первые 600 баксов что нашел плохих, пятна, одна розовая, просто не брали в обменке сказали 600 на 555…
на рынке сдал, без комиссии, там пятна не заметили, нет машинки что светит, а вот за розовую 100 гр комиссия была
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