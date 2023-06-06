НБУ решает проблему комиссий, которые обменники берут за прием «изношенных купюр» — Гетманцев

Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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Обращение Гетманцева к обменникам и банкам

«Хотел бы при случае обратиться к валютным обменникам, в т. ч. банкам. Друзья, понимаю, возможно в поиске дополнительной маржинальности, вы немного забыли и забыли, что в стране война.

Именно поэтому наверняка решили ввести дополнительную комиссию за обмен «изношенных» купюр, среди которых изношенными считаются даже помятые или крошечные точки в уголке.

Эта точка может вам слишком дорого стоить. Если точнее — лицензии", — предупредил Гетманцев.

По его словам, Нацбанк уже занимается этой проблемой.

«Граждан прошу сообщать мне в телеграм-канал о фактах безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогательства обменниками дополнительных комиссий», — отметил он.