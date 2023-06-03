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«Минфин» создал небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях
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Источник: Минфин
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Комментарии - 10
Ти впевнений? Це твоя думка про себе?
Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП.
Не цікаво.
Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб.
А це цікаве
Ціни на паливо
та ігри за лаштунками у цих сферах…
Не цікаво
комуналку
Цікаве