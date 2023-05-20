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20 мая 2023, 11:55 Читати українською

«Минфин» создал небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях

Редакция «Минфина» создала небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
+62
Pazienza
Pazienza
6 мая 2023, 15:48
#
Треба було прикрутити якусь авторизацію, я вже три рази пройшов опитування, дані, через можливість багаторазового голосування, будуть неточними.
+
0
mlp711141
mlp711141
7 мая 2023, 13:17
#
Авторизацию нужно привязывать к кукам компа, номеру процессора или к аккаунту минфина, если он есть. Тогда вопрос какого ты пола был бы только при незаполненности этого пункта в профиле. У меня не заполнен, поскольку нет таких пунктов как «интерсекс-персона» и/или «не хочу указывать»
+
+97
Kaleso
Kaleso
6 мая 2023, 21:53
#
Як можна проходити опрос де ваш дохід, а як доходу нема то що
+
0
mlp711141
mlp711141
7 мая 2023, 13:17
#
Поддерживаю.
+
+44
claribel
claribel
7 мая 2023, 8:06
#
Без опитування можна сказати вже, які теми будуть користуватися незмінною увагою. Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП. Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб. Ціни на паливо і комуналку та ігри за лаштунками у цих сферах…
+
+15
mlp711141
mlp711141
7 мая 2023, 13:21
#
Без опитування можна сказати вже, які теми будуть користуватися незмінною увагою.

Ти впевнений? Це твоя думка про себе?

Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП.

Не цікаво.

Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб.

А це цікаве

Ціни на паливо
та ігри за лаштунками у цих сферах…

Не цікаво

комуналку

Цікаве
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
7 мая 2023, 10:30
#
Согласен.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
13 мая 2023, 11:06
#
Не грузится второй раз
+
+30
TAN72
TAN72
13 мая 2023, 13:22
#
Развод.
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