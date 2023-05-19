Нацбанк смягчил валютные ограничения для страховых компаний и иностранных инвесторов в ОВГЗ

Национальный банк продолжил смягчать валютные ограничения в сфере страхования и урегулировал порядок проведения операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Смягчение валютных ограничений в сфере страхования

Страховщики смогут осуществлять страховые выплаты в пользу нерезидентов, а также возврат страховых платежей в пользу нерезидентов по досрочно прекращенным договорам страхования (перестрахования), полученным страховщиками после 24 февраля 2022 года, в том числе при наличии соответствующих судебных решений.

Напомним, сейчас уже разрешены операции по осуществлению страховых выплат:

иностранным ядерным пулам, осуществляемым уполномоченным страховщиком по поручению членов объединения «Ядерный страховой пул»;

по договорам международного страхования «Зеленая карта»;

по договорам личного страхования, иного чем страхование жизни, на лечение в медицинских учреждениях иностранного государства, транспортировку больных, связанных со смертью граждан за границей (включая транспортные расходы и расходы на погребение);

по договорам страхования лиц, выезжающих за границу.

Кроме того, НБУ разблокирует валютные операции по оплате страховщиками членских взносов в международные организации и международные объединения страховщиков. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины также сможет осуществлять валютные операции по уплате членских взносов в Совет Бюро Международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта».

Проведение операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по ОВГЗ

Для возможности репатриации средств, полученных от уплаты процентов за ОВГЗ после 1 апреля 2023, установлено дополнительное требование относительно минимального непрерывного срока владения инвестором этим ОВГЗ не менее последних 90 календарных дней подряд до момента получения процентов.

«Это будет способствовать предотвращению преждевременной репатриации инвестиций иностранными инвесторами», — отметили в НБУ.

Читайте также: НБУ назвал «зависшую» сумму в Украине из-за запрета для иностранцев выводить средства от ОВГЗ

Напомним, Нацбанк ввел возможность репатриации средств, полученных от уплаты процентов за ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, с целью создать стимулы для нерезидентов реинвестировать полученную основную сумму и накопленные гривневые средства на первичном рынке ОВГЗ.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.