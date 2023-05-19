Нацбанк смягчил валютные ограничения для страховых компаний и иностранных инвесторов в ОВГЗ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 мая 2023, 19:13 Читати українською

Нацбанк смягчил валютные ограничения для страховых компаний и иностранных инвесторов в ОВГЗ

Национальный банк продолжил смягчать валютные ограничения в сфере страхования и урегулировал порядок проведения операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк продолжил смягчать валютные ограничения в сфере страхования и урегулировал порядок проведения операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Фото: bank.gov.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Смягчение валютных ограничений в сфере страхования

Страховщики смогут осуществлять страховые выплаты в пользу нерезидентов, а также возврат страховых платежей в пользу нерезидентов по досрочно прекращенным договорам страхования (перестрахования), полученным страховщиками после 24 февраля 2022 года, в том числе при наличии соответствующих судебных решений.

Напомним, сейчас уже разрешены операции по осуществлению страховых выплат:

  • иностранным ядерным пулам, осуществляемым уполномоченным страховщиком по поручению членов объединения «Ядерный страховой пул»;
  • по договорам международного страхования «Зеленая карта»;
  • по договорам личного страхования, иного чем страхование жизни, на лечение в медицинских учреждениях иностранного государства, транспортировку больных, связанных со смертью граждан за границей (включая транспортные расходы и расходы на погребение);
  • по договорам страхования лиц, выезжающих за границу.

Кроме того, НБУ разблокирует валютные операции по оплате страховщиками членских взносов в международные организации и международные объединения страховщиков. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины также сможет осуществлять валютные операции по уплате членских взносов в Совет Бюро Международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта».

Проведение операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по ОВГЗ

Для возможности репатриации средств, полученных от уплаты процентов за ОВГЗ после 1 апреля 2023, установлено дополнительное требование относительно минимального непрерывного срока владения инвестором этим ОВГЗ не менее последних 90 календарных дней подряд до момента получения процентов.

«Это будет способствовать предотвращению преждевременной репатриации инвестиций иностранными инвесторами», — отметили в НБУ.

Читайте также: НБУ назвал «зависшую» сумму в Украине из-за запрета для иностранцев выводить средства от ОВГЗ

Напомним, Нацбанк ввел возможность репатриации средств, полученных от уплаты процентов за ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, с целью создать стимулы для нерезидентов реинвестировать полученную основную сумму и накопленные гривневые средства на первичном рынке ОВГЗ.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает zzel и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами